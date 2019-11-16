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"Какое первое место?" – Сборная Бельгии разгромила Россию в ее логове

16 ноября, 21:05

Во встрече лидеров отборочной группы I бельгийцы выиграли со счетом 4:1

Бельгия разгромила Россию на ее поле

Бельгия разгромила Россию на ее поле / Фото: UEFA.com

Несколько минут назад в Санкт-Петербурге завершилась встреча лидеров отборочной группы I. Сборная России была разгромлена Бельгией – 1:4. Дважды у гостей голами отличился капитан – Эден Азар, по разу его брат Торган и Ромелу Лукаку. Хозяева смогли ответить лишь голом престижа в концовке. Узнавайте все результаты дня отборочного турнира Евро-2020.

С самого начала россияне попытались диктовать свои условия, но ничего серьезного возле владений вратаря "Реала" Тибо Куртуа не создали. А подопечные Роберто Мартинеса потихоньку наладили свою игру и уже до перерыва трижды пробили ворота Гильерме. Причем сделали это братья Азары – сначала Торган на 19-й минуте мощным ударом, а затем дважды Эден. Капитан завершал усилия партнеров: сначала после скидки Лукаку ударил низом, а затем переправил мяч уже в пустые ворота.

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Во втором тайме отличился и звездный форвард Ромелу Лукаку: на 72-й минуте счет стал совсем уже неприличным – 0:4. Лишь после этого гости позволили россиянам порадовать 62 тысячи своих поклонников на трибунах. Георгий Джикия на добивании сумел поразить пустой угол ворот после розыгрыша углового.

Смотрите видео другого матча субботы в этой группе, в котором Шотландия на выезде справилась с Кипром – 2:1

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Санкт-Петербург сборная России сборная Бельгии Евро-2020

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