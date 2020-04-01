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Какой футбольный чемпионат выйдет из карантина первым: букмекеры сделали прогноз

1 апреля, 16:31

Алексей Андрейцев

У английской Премьер-лиги лучшие шансы среди европейских футбольных чемпионатов первой возобновить матчи

В Украине карантин из-за пандемии коронавируса продлили до 24 апреля, поэтому когда возобновятся матчи футбольной Премьер-лиги – пока остается загадкой. Это касается всех европейских футбольных чемпионатов. Ситуация с эпидемией остается напряженной и клубы не могут даже тренироваться. Тем не менее, аналитики смогли дать свой прогноз, какой же из турниров возобновится после карантина первым. Эксперты выделили чемпионаты "большой пятерки" – Англии, Германии, Франции, Испании и Италии.

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Шансы Серии А и Примеры возобновить свои чемпионат первыми, по оценкам, пока что самые низкие – по 10%. Это и неудивительно, ведь эти страны на данный момент больше остальных в Европе пострадали от COVID-19. В Италии размышляют о продлении карантина до конца июля. Не в лучшем положении и Франция, у которой только 12% на то, что Лига 1 стартует первой среди остальных.

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Лидером является Англия: Parimatch оценивает шансы АПЛ возобновить матчи первой в 47%. Второе место у Бундеслиги – 21%.

Главным условием возобновления чемпионатов остается, конечно же, победа над коронавирусом. До того, как не будет гарантирована безопасность команд и болельщиков, большой футбол на стадионы не вернется. И судя по тому, что пишут ведущие европейские спортивные издания, ранее июня топ-чемпионаты вряд ли возобновятся.

Украинские спортсмены показали, как поддерживают форму на карантине в домашних условиях:

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Источник: Сегодня|Спорт

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