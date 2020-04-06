Какой жесткий подкат! Одноклубник Ярмоленко на карантине играет в футбол с женой

Джек Уилшир в самоизоляции не жалеет любимую даже во время игр

Пребывая на карантине из-за коронавируса, спортсмены стараются продолжать тренировки. Порой они находят себе в компанию неожиданных партнеров. Например, норвежец научил собаку играть в волейбол. А футболист английского "Вест Хэма" Джек Уилшир решил поиграть с собственной женой.

28-летний полузащитник вышел с супругой на природу и начал водить мяч. Видно, что Андриани с мячом на "вы", а сам Джек нисколько скидку на это не делает. В итоге Уилшир несколько раз полушутя толкал жену, затем отдал ей мяч, но вскоре пошел в жесткий подкат, безжалостно сбив любимую с ног. Похоже, травмы удалось избежать, хотя встать сразу девушка не смогла. В качестве оправдания футболист выложил фото в соцсетях, где в подписи признался в любви к Андриани.

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Уилшир ранее длительное время играл за "Арсенал" и сборную Англии, а в 2018 году перешел в "Вест Хэм" из "Болтона".

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