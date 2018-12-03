Календарь отбора Евро-2020: Украина начнет в Португалии, закончит в Сербии

После вчерашней жеребьевки отбора Евро-2020 в Дублине и затянувшейся паузы в УЕФА разобрались наконец-то с календарем матчей во всех группах. Напомним, что все игры отбора пройдут в 2019 году – с марта по ноябрь, в финальный турнир напрямую выйдут по две лучшие команды каждой из 10-ти групп. Еще четыре пропуска будут разыграны в утешительном плей-офф среди победителей групп всех дивизионов Лиги наций УЕФА в марте 2020 года.

Напомним, что Украина свою группу в дивизионе B выиграла и имеет своего рода спасательный жилет. Впрочем, то же самое касается и Португалии с Сербией – они тоже выиграли свои группы в дивизионах A и C соответственно.

Матчем с Португалией на выезде для сборной Украины и начнется программа 2019 года. Март – традиционно не самое лучшее время для серьезных матчей для украинских команд, но когда-то в отборе ЧМ-2006, сцепив зубы, мы побеждали даже в феврале. Другое дело, что сейчас противостоять будет Португалия – действующий чемпион Европы, футболисты которой будут находиться в оптимальном игровом тонусе.

И заканчиваем отбор мы тоже на выезде – в Сербии. Не самый удачный расклад, признаться. После жеребьевки Андрей Шевченко высказал пожелания по календарю матчей отбора Евро-2020, но такое впечатление, что его послушали и сделали с точностью до наоборот.

Главный тренер сборной Украины не хотел играть важные матчи в марте, зато предпочел бы максимальную нагрузку осенью, когда наши футболисты в форме. В итоге как раз осенью у нас будут два выходных дня – в сентябре и ноябре. Придется ФФУ на эти даты еще и спарринг-партнеров подыскивать.

Группа B. Полный календарь матчей отбора Евро-2020

1 тур. 22.03.2019

Люксембург – Литва, Португалия – Украина

2 тур. 25.03.2019

Люксембург – Украина, Португалия – Сербия

3 тур. 07.06.2019

Литва – Люксембург, Украина – Сербия

4 тур. 10.06.2019

Сербия – Литва, Украина – Люксембург

5 тур. 07.09.2019

Литва – Украина, Сербия – Португалия

6 тур. 10.09.2019

Литва – Португалия, Люксембург – Сербия

7 тур. 11.10.2019

Португалия – Люксембург, Украина – Литва

8 тур. 14.10.2019

Литва – Сербия, Украина – Португалия

9 тур. 14.11.2019

Португалия – Литва, Сербия – Люксембург

10 тур. 17.11.2019

Люксембург – Португалия, Сербия – Украина

Ранее мы сообщали, что сборная Украины в официальных турнирах не играла только с Сербией, хотя провела с ней ряд спаррингов. При этом Литву, Португалию и Люксембург мы побеждали в играх отборов.