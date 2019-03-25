Камбек с 0:2 и немецкий гол на 90-й минуте: обзор сумасшедшего матча Голландия – Германия
Победу Бундестиму принес недавний соперник "Шахтера", а запустил голевую карусель друг Зинченко
В Амстердаме на "Йохан Кройф Арена" состоялся матч с самой яркой вывеской стартовой части отбора Евро-2020. Голландия принимала Германию. И, проигрывая ей по ходу встречи 0:2, сумела сделать счет 2:2. Однако в итоге победу праздновали немцы, забившие решающий мяч на 90-й минуте поединка! 3:2 – в пользу Германии.
Голландия – Германия (2:3). Обзор матча
Голландцы впервые за 23 года уступили немцам на своем поле. Последнее поражение случилось в 1996 году (0:1). После него было две победы и две ничьих.
Отметим, что счет матча открыл одноклубник Александра Зинченко по "МанСити" Лерой Сане. А победу немцам принес защитник "Хоффенхайма" Нико Шульц, совсем недавно противостоявший "Шахтеру" в Лиге чемпионов.
Интересно, что во время матча Голландия – Германия оператор "засветил" тактику хозяев поля.
Голландия – Германия – 2:3
Голы: де Лигт, 48, Депай, 63 – Сане, 15, Гнабри, 34, Шульц, 90
Голландия: Силлессен, Дюмфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд, де Рон (Л.де Йонг, 90+1), Вайналдум, Ф.де Йонг, Промес, Депай, Бабел (Бергвайн, 46).
Германия: Нойер, Зюле, Гинтер, Рюдигер, Керер, Кроос, Киммих, Горецка (Гюндоган, 70), Шульц, Сане, Гнабри (Ройс, 88).
Как сообщалось ранее, в Будапеште динамовец, "похоронивший" киевлян в матче с "Челси", обыграл вице-чемпионов мира.
Также сообщалось, что Караваев не решился обменяться футболками с Роналду.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Камбек с 0:2 и немецкий гол на 90-й минуте: обзор сумасшедшего матча Голландия – Германия". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Сборная России забила украинцу четыре сухих мяча в отборе Евро-2020
Киевлянин Дмитрий Непогодов не смог спасти Казахстан от разгрома в поединке с россиянами