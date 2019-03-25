Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,26
31,04
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

Камбек с 0:2 и немецкий гол на 90-й минуте: обзор сумасшедшего матча Голландия – Германия

Сегодня, 00:07

Победу Бундестиму принес недавний соперник "Шахтера", а запустил голевую карусель друг Зинченко

Сборная Германии вырвала победу на 90-й минуте
Сборная Германии вырвала победу на 90-й минуте. Фото: AFP
Камбек с 0:2 и немецкий гол на 90-й минуте: обзор сумасшедшего матча Голландия – Германия //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/7fe/2d1/5c97fe2d17df4.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/7fe/2d1/5c97fe2d17df4.png Футбол Победу Бундестиму принес недавний соперник "Шахтера", а запустил голевую карусель друг Зинченко

В Амстердаме на "Йохан Кройф Арена" состоялся матч с самой яркой вывеской стартовой части отбора Евро-2020. Голландия принимала Германию. И, проигрывая ей по ходу встречи 0:2, сумела сделать счет 2:2. Однако в итоге победу праздновали немцы, забившие решающий мяч на 90-й минуте поединка! 3:2 – в пользу Германии.

Голландия – Германия (2:3). Обзор матча

Голландцы впервые за 23 года уступили немцам на своем поле. Последнее поражение случилось в 1996 году (0:1). После него было две победы и две ничьих.

Отметим, что счет матча открыл одноклубник Александра Зинченко по "МанСити" Лерой Сане. А победу немцам принес защитник "Хоффенхайма" Нико Шульц, совсем недавно противостоявший "Шахтеру" в Лиге чемпионов.

Интересно, что во время матча Голландия – Германия оператор "засветил" тактику хозяев поля.

Голландия – Германия – 2:3

Голы: де Лигт, 48, Депай, 63 – Сане, 15, Гнабри, 34, Шульц, 90

Голландия: Силлессен, Дюмфрис, де Лигт, ван Дейк, Блинд, де Рон (Л.де Йонг, 90+1), Вайналдум, Ф.де Йонг, Промес, Депай, Бабел (Бергвайн, 46).

Германия: Нойер, Зюле, Гинтер, Рюдигер, Керер, Кроос, Киммих, Горецка (Гюндоган, 70), Шульц, Сане, Гнабри (Ройс, 88).

Как сообщалось ранее, в Будапеште динамовец, "похоронивший" киевлян в матче с "Челси", обыграл вице-чемпионов мира.

Также сообщалось, что Караваев не решился обменяться футболками с Роналду.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег сборная Германии, сборная Голландии, Евро-2020

Вы сейчас просматриваете новость " Камбек с 0:2 и немецкий гол на 90-й минуте: обзор сумасшедшего матча Голландия – Германия". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сборная России забила украинцу четыре сухих мяча в отборе Евро-2020

Вчера, 18:02

Киевлянин Дмитрий Непогодов не смог спасти Казахстан от разгрома в поединке с россиянами

Шева без шапки и Зинченко с желейками: как сборная Украины прогулялась по Люксембургу

Вчера, 17:26

Во время прогулки Мораеса "задушили", а Шевченко взяли в "плен" голкиперы

Полину Гагарину унесли со сцены после выступления в Китае

Василий Васильев. Судьба цыгана

В Москве прощаются с Юлией Началовой: онлайн-репортаж

Наталья Могилевская показала редкий семейный снимок

На КПВВ выявили внедорожник с «секретом» (фото)

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?

Лучшие варианты оформления небольшой квартиры

Заворотнюк показала первое фото недавно родившейся дочери

7 продуктов, которые можно есть на ночь

«Зеленский готов сняться»: росСМИ о выборах в Украине
Загрузка...

"Тактик на сто процентов": наставник сборной Украины сравнил Шеву-тренера и Шеву-игрока

Вчера, 16:29

По словам обладателя "Золотого мяча", после перехода в тренеры он стал больше думать и меньше спать

Кличко приложился кулаком к челюсти Усика: появилось фото встречи боксеров в Конча-Заспе

23 марта, 11:06

Владимир поразил публику своей формой. Все в один голос говорят: "Он похудел!"

Украина сыграла вничью с чемпионами Европы: Криштиану Роналду не пробил Пятова

22 марта, 23:44

Текстовый онлайн поединка отборочного турнира чемпионата Европы с яркими фото из Лиссабона и видеоповторами голов

Шевченко против чемпионов Европы: где смотреть матч Португалия – Украина

22 марта, 20:48

Список трансляций отборочного матча к Евро-2020 на стадионе "Да Луж" на ТВ и в интернете

Шева как Блохин: три причины, почему сборная Украины выйдет на Евро-2020 с первого места

22 марта, 08:54

15 лет назад мы это уже проходили: такого же статуса тренер и того же калибра – соперники

Стали известны истинные причины развода Ани Лорак

Борис Корчевников раскрыл личный секрет после смерти Началовой

Рита Дакота рассказала, как некоторые относились к Юлии Началовой