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Камбек Зидана и Лунин против несостоявшегося клуба Зинченко: все матчи 28 тура чемпионата Испании

Сегодня, 00:11

Расписание и результаты поединков тура в испанской Примере

Специалист по пенальти Андрей Лунин
Специалист по пенальти Андрей Лунин. Фото: Getty Images
Камбек Зидана и Лунин против несостоявшегося клуба Зинченко: все матчи 28 тура чемпионата Испании //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/4dd/d11/5c84ddd119873.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/4dd/d11/5c84ddd119873.png Футбол Расписание и результаты поединков тура в испанской Примере

Центральным матчем 28 тура чемпионата Испании, проходящего в этот уикенд, станет поединок "Реал" – "Сельта". И виной тому не турнирные расклады, а возвращение на пост главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана. Ему положили зарплату в 16 млн евро в год, пообещали не поскупиться на трансферы. И хотя бы небольшой сатисфакции за все последние позоры "Реала" от Зизу ждут уже в матче с "Сельтой", которая идеально подходит на роль жертвы - набрала всего одно очко в пяти последних турах, не забивала в трех матчах подряд и скатилась в зону вылета. 

Между тем для украинских болельщиков главным в 28 туре Ла Лиги станет поединок "Леганес" – "Жирона". Перед этим матчем оба украинских легионера "Леганеса" – вратарь Андрей Лунин и защитник Василий Кравец – заставили говорить о себе всю Испанию. Кравец попал в символическую сборную недели топ-5 еврочемпионатов среди игроков до 21 года, где составил компанию Килиану Мбаппе. А Лунин отбил пенальти в игре с "Атлетико", после чего получил порцию комплиментов от капитана своей команды. Поединок их "Леганеса" против "Жироны" интересен тем, что "Жирона" косвенно связана с другим украинским футболистом – Александром Зинченко. Ведь является фарм-клубом "МанСити". Более того, Зинченко едва не был отдан в аренду "Жироне" прошлым летом. То есть, при определенных раскладах, в этом матче на поле могло бы выйти сразу трое украинцев.

Чемпионат Испании, 28 тур

Пятница, 15 марта

22:00 "Реал Сосьедад" – "Леванте" – 1:1

Суббота, 16 марта

14:00 "Уэска" - "Алавес"

17:15 "Реал" М - "Сельта"

19:30 "Атлетик" – "Атлетико"

21:45 "Леганес" – "Жирона"

Воскресенье, 17 марта

13:00 "Эйбар" – "Вальядолид"

17:15 "Эспаньол" – "Севилья"

19:30 "Валенсия" – "Хетафе"

19:30 "Вильярреал" – "Райо Вальекано"

21:45 "Бетис" - "Барселона"

Турнирная таблица чемпионата Испании

Как сообщалось ранее, стало известно, что сказал Зидан футболистам "Реала" после возвращения.

Также сообщалось, что шансы Зинченко выиграть Лигу чемпионов выше, чем у Месси и Роналду.

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Тег Барселона, чемпионат Испании, Реал Мадрид, Леганес, Василий Кравец, Андрей Лунин, Жирона

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Сегодня|Спорт

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