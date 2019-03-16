Камбек Зидана и Лунин против несостоявшегося клуба Зинченко: все матчи 28 тура чемпионата Испании
Расписание и результаты поединков тура в испанской Примере
Центральным матчем 28 тура чемпионата Испании, проходящего в этот уикенд, станет поединок "Реал" – "Сельта". И виной тому не турнирные расклады, а возвращение на пост главного тренера "сливочных" Зинедина Зидана. Ему положили зарплату в 16 млн евро в год, пообещали не поскупиться на трансферы. И хотя бы небольшой сатисфакции за все последние позоры "Реала" от Зизу ждут уже в матче с "Сельтой", которая идеально подходит на роль жертвы - набрала всего одно очко в пяти последних турах, не забивала в трех матчах подряд и скатилась в зону вылета.
Между тем для украинских болельщиков главным в 28 туре Ла Лиги станет поединок "Леганес" – "Жирона". Перед этим матчем оба украинских легионера "Леганеса" – вратарь Андрей Лунин и защитник Василий Кравец – заставили говорить о себе всю Испанию. Кравец попал в символическую сборную недели топ-5 еврочемпионатов среди игроков до 21 года, где составил компанию Килиану Мбаппе. А Лунин отбил пенальти в игре с "Атлетико", после чего получил порцию комплиментов от капитана своей команды. Поединок их "Леганеса" против "Жироны" интересен тем, что "Жирона" косвенно связана с другим украинским футболистом – Александром Зинченко. Ведь является фарм-клубом "МанСити". Более того, Зинченко едва не был отдан в аренду "Жироне" прошлым летом. То есть, при определенных раскладах, в этом матче на поле могло бы выйти сразу трое украинцев.
Чемпионат Испании, 28 тур
Пятница, 15 марта
22:00 "Реал Сосьедад" – "Леванте" – 1:1
Суббота, 16 марта
14:00 "Уэска" - "Алавес"
17:15 "Реал" М - "Сельта"
19:30 "Атлетик" – "Атлетико"
21:45 "Леганес" – "Жирона"
Воскресенье, 17 марта
13:00 "Эйбар" – "Вальядолид"
17:15 "Эспаньол" – "Севилья"
19:30 "Валенсия" – "Хетафе"
19:30 "Вильярреал" – "Райо Вальекано"
21:45 "Бетис" - "Барселона"
Турнирная таблица чемпионата Испании
Как сообщалось ранее, стало известно, что сказал Зидан футболистам "Реала" после возвращения.
Также сообщалось, что шансы Зинченко выиграть Лигу чемпионов выше, чем у Месси и Роналду.
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