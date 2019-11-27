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Камень в огород Кличко: индийский комик взорвал Интернет, спародировав Ибрагимовича

27 ноября, 18:08

В набирающем популярность ролике Златана Ибрагимовича эффектно высмеял "Сулатан Индианович"

Златан Ибрагимович

Златан Ибрагимович / Фото: Reuters

Индийский блогер спародировал шведского форварда Златана Ибрагимовича. Ролик менее чем за сутки уже собрал свыше 1 млн просмотров. В видео пародист называет себя Сулатаном Индиановичем. Он повторяет знаменитое высказывание футболиста Златана Ибрагимовича в адрес болельщиков своего бывшего клуба "Лос-Анджелес Гэлакси", изменив лишь имя: "Вы хотели Сулатана. Я дал вам Сулатана". Напомним, ранее появилась забавная пародия на Илона Маска.

При этом на вопрос, кто лучший в мире игрок, индийский комик отвечает: "Сулатан! Лучший полузащитник? Сулатан! Лучший вратарь? Сулатан! Лучший тренер? Сулатан!"

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Кроме тогда, индийский "близнец" Ибры в ролике шутит: "Я никогда не иду в клинч, даже когда меня пытаются ударить вонючей ногой". Камень в огород Владимира Кличко? Именно в бесконечных клинчах в свое время едва ли не больше всего упрекали украинского супертяжа.

Смотрите, как забивает Ибрагимович

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Напомним, ранее Златан Ибрагимович попрощался с "Лос-Анджелес Гэлакси". Сообщалось, что легендарный шведский нападающий может продолжить карьеру в "Милане", "Болонье", "Интере", "Тоттенхэм Хотспур" или в Австралии. За свою карьеру футболист успел поиграть за такие команды, как "Мальме", "Аякс", "Ювентус", "Интер", "Барселона", "Милан", "Пари Сен-Жермен" и "Манчестер Юнайтед".

Смотрите, на что еще способен Ибра

Златан Ибрагмович продемонстрировал удар ниндзя Видео: Twitter

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Индия пародия Тоттенхэм Златан Ибрагимович MLS

Источники: Championat.ru , Сегодня|Спорт

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