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Камера на футболе засняла измену: болельщик целовался с любовницей на трибуне

21 января, 00:05

Парочка наслаждалась футболом, пока не увидела, что их поцелуй засняли на камеру

В сети набирает популярность видео с участием болельщика эквадорской "Барселоны". Во время товарищеского матча против "Дельфина" фанат страстно поцеловал свою соседку на трибуне. Жаркий поцелуй попал в объектив телекамер и, скорее всего, его транслировали на стадионе потому что спустя несколько секунд после поцелуя болельщик изменился в лице и отвернулся от девушки.

В сети предположили, что болельщик расстроился, так как в эфир попала его измена, якобы возле него сидела не его жена или девушка, а любовница. Немного позже, когда видео облетело весь мир, парень на видео Дейви Андраде опубликовал пост в соцсетях, где подтвердил догадки и попросил прощение за свой поступок. Он признался, что получил много сообщение с критикой, в основном, от женщин.

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Ранее мы показали, как фанаты реагируют на фирменную походку Конора Макгрегора. Болельщики легендарного ирландского бойца без ума от "походки миллиардера". Накануне Конор вернулся в UFC за 40 секунд разобрался с Дональдом Серроне.

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Также мы писали, что соперник сборной Украины оплатил бензин фанату, у которого на заправке "заглючила" банковская карта. Нападающий "Монако" Виссам Бен-Йеддер выручил болельщика своего клуба.

Болгарский боксер Кубрат Пулев поцеловал журналистку во время интервью:

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Источник: Сегодня|Спорт

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