"Капец! В 16 лет такое сделать... Паша – зверь!" Реакция на чудеса вратаря-вундеркинда из "Ворсклы"

В украинском футболе родилась новая звезда, о которой еще сутки назад почти никто не знал. Болельщики и эксперты продолжают обсуждать феерию 16-летнего вратаря "Ворсклы" Павла Исенко, который накануне вышел на замену в овертайме игры с "Мариуполем" и отбил три удара в серии пенальти, выведя полтавчан в финал Кубка Украины с "Динамо".

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Смотрите серию пенальти с сейвами Исенко

"Зверь Паша. 16 лет пацану. Мы за него так рады. Лично за него так рад, что вообще капец, – признался в комментарии каналам "Футбол 1/2/3" капитан "Ворсклы" Владимир Чеснаков. – Пусть растет и тащит не только пенальти, а в воротах стоит. Вратари у нас классные"

Павел Исенко / Фото: Официальный сайт ФК "Ворскла"

"Я до сих пор не могу прийти в себя, – сказал, в свою очередь, комментируя чудеса от 16-летнего Исенко, экс-вратарь "Шахтера", "Динамо", "Мариуполя" и сборной Украины Рустам Худжамов. – У меня сердце бьется, как у Павла. Я очень волнуюсь, для меня это фантастический случай в украинском футболе. Так доверить молодому... В первом ударе он просто заманил бьющего в противоположный угол. Я просто не понимаю... Кулакову нужно было просто поднять глаза и все было бы понятно. Вратарь просто его заманил. В 16 лет такое сделать... Просто красавец"

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Отметим, что финальный поединок Кубка Украины запланирован на 8 июля. Полтавская "Ворскла" поспорит за трофей с киевским "Динамо" на "Арене-Львов".

Обзор матча 1/2 финала Кубка Украины "Мариуполь" – "Ворскла"

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