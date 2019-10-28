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Капитан "Арсенала" послал освистывающих его фанатов и обижено ушел в раздевалку

28 октября, 11:08

Гранит Джака поссорился с болельщиками клуба

Гранит Джака

Гранит Джака / Фото: Reuters

Полузащитник "Арсенала" Гранит Джака грубо отреагировал на свист фанатов после замены в матче 10-го тура чемпионата Англии против "Кристал Пэлас".

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Фанаты освистали футболиста, когда тот покидал поле. Затем он прислонил руку к уху в знак реакции на возмущения болельщиков, выкрикнул "да пошли вы", снял футболку и отправился в подтрибунное помещение.

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Этот поединок команда Эмери сыграла вничью с "Кристал Пэлас" вничью – 2:2.

Джака был выбран капитаном "Арсенала" одноклубниками летом 2019 года после ухода предыдущего капитана Лорана Косельни.

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Кстати, перед началом сезона игрок "Арсенала" проиграл спор и стал похож на девушку. Месута Озила за новый имидж затроллил одноклубник. При этом, как пояснил Месут Озил, блондинами также стали защитники Сеад Колашинац и Шкодран Мустафи.

Также добавим, что ФИФА хочет забрать к себе легендарного наставника "Арсенала". Арсена Венгер может получить должность в организации.

Смотрите, как "Арсенал" обыграл "Айнтрахт Франкфурт" в Лиге Европы:

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чемпионат Англии Арсенал Лондон Гранит Джака

Источник: Сегодня|Спорт

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