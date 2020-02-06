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Капитан "Бенфики" не сыграет с "Шахтером" в Лиге Европы из-за травмы

6 февраля, 15:35

Бразилец Жардел получил повреждение в матче Кубка Португалии

Жардел не сыграет с "Шахтером"

Жардел не сыграет с "Шахтером"

В стане соперника "Шахтера" по плей-офф Лиги Европы – потеря. Капитан "Бенфики" Жардел получил повреждение колена в матче против "Фамаликана" в Кубке Португалии. Доктора диагностировали у бразильского защитника разрыв внутренней боковой связки правого колена. А ту встречу "Орлы" выиграли со счетом 3:2. Это был первый поединок полуфинала. К слову, вспомним эффектный трюк дня в Лиге чемпионов – в матче "Бенфика" – "Зенит" в последнем туре группового этапа.

По предварительным прогнозам 33-летний Жардел пропустит минимум два месяца. То есть, центральный защитник "Бенфики" точно не сыграет против "Шахтера" в 1/16 финала Лиги Европы. Напомним, матчи состоятся 20 и 27 февраля.

Читайте интервью бывшего игрока "Шахтера" Сергея Ателькина. Форвард считает, что "горнякам" вполне по силам обыграть "Бенфику".

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Справедливости ради, стоит сказать, что в этом сезоне Жардел не является основным игроком команды из Лиссабона. Он провел всего 10 матчей во всех турнирах.

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