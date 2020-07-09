Капитан "Динамо": "Мы действительно можем играть, просто не хватает уверенности в своих силах"

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук поделился своими впечатлениями от победы в финале Кубка Украины. Напомним, "Динамо" обыграло полтавскую "Ворсклу" в серии послематчевых пенальти, при этом полтавчане первыми открыли счет в матче, но не смогли удержать преимущество.

"Мне показалось, что этот гол больше навредил "Ворскле", а нам помог. Полтавчане отошли назад и позволяли нам делать практически все, что мы могли. В первом тайме было много моментов, помимо забитого гола, второй тайм тоже провели хорошо. Но все-таки это финал Кубка, для кого-то – первая такая игра, поэтому нервы сыграли свою роль. Понимаю ребят из "Ворсклы" и также могу понять ребят из моей команды, для которых это первый трофей на серьезном уровне. Хочется пожелать, чтобы он был не последним, а стал первой ступенькой к чемпионству Украины", – цитирует Сидорчука официальный сайт "Динамо".

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Сидорчук считает, что волнение помешало киевлянам решить исход встречи в основное время, хотя они создали немало опасных моментов.

"Думаю, что (это) нервы, связанные с последними результатами команды. Нет уверенности. Если бы в турнирной таблице чемпионата Украины у нас все было хорошо, то эта игра закончилась бы в основное время. Мне так кажется. А когда, скажем так, нервы не в порядке, то переживаешь за единственный трофей, который нам сейчас светит. Хочется верить, что эта победа станет тумблером, который поможет нас включить. Мы действительно можем играть, просто не хватает уверенности в своих силах.

Наверное, если бы это была концовка чемпионата и впереди нас ждал отпуск, то настроение было бы совсем другим. Но все знают турнирную таблицу чемпионата и наше положение в ней. Впереди еще три игры, и перед нами стоят задачи, которые мы пока не выполнили. Поэтому максимально сосредоточенно готовимся к следующему матчу", – добавил полузащитник.

Сидорчук реализовал удар с 11-метровой отметки в серии послематчевых пенальти, чего не скажешь о Виталии Миколенко. Тем не менее капитан поддержал молодого защитника, который отыграл все 120 минут на уколах.

"Мне кажется, Миколенко – один из тех футболистов, которые достойны переезжать в лучшие клубы Европы. И я не считаю, что этот незабитый пенальти – из ряда вон. Это нормальная ситуация, пенальти не забивают многие. К тому же ему нужно сказать большое спасибо за то, что парень вышел с травмой, на уколах, отыграл 120 минут, после чего еще и пошел бить пенальти. Есть нюансы, которые известны только внутри команды. Незабитый пенальти ничего не стоит по сравнению с тем, что Миколенко сделал на поле", – заключил футболист.

Ранее мы опубликовали послематчевую пресс-конференцию главного тренера "Динамо" Алексея Михайличенко. В этот раз наставник киевлян не имеет претензий к бригаде арбитров.

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