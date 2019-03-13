Капитан "Динамо" – о матче с "Челси": "Стремимся завтра сыграть так, чтобы все зрители аплодировали"
Украинский полузащитник сравнил команды Моуринью и Сарри и намерен показать, что в Киеве тоже есть хорошая команда
Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук поучаствовал в предматчевой пресс-конференции накануне ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с лондонским "Челси". Напомним, первая встреча неделю назад завершилась разгромной победой лондонцев со счетом 3:0. Ответная встреча пройдет 4 марта в Киеве на "Олимпийском".
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- Насколько тяжело играть против соперника, который действует на таких высоких скоростях?
- В Англии все команды так играют, и мы почувствовали это на себе во время первого матча, было довольно трудно.
- Можете сравнить нынешний "Челси" с командой, которая была в 2015-м году, когда "Динамо" с ней встречалось?
- Считаю, нет смысла сравнивать, ведь у этих команд разные тренеры и разная концепция игры. Тогда команду возглавлял Жозе Моуриньо, и их манера игры очень отличалась. Сейчас же они пытаются играть через короткий пас, у них много "стенок", достаточно быстрые футболисты на флангах. Поэтому, повторюсь, сравнивать силу "Челси" тогда и сейчас нет смысла. Обе команды сильные, но играют в разный футбол.
- На матче ожидается аншлаг, что бы вы сказали болельщикам?
- Не хочется говорить словами, а все показать на поле. Главное, чтобы после матча у болельщиков осталась надежда на эту команду, и не было мыслей, что огорчают. Хочется сыграть в футбол с сильным соперником и показать, что в Киеве тоже есть хорошая команда.
- Результат первого матча позволит команде играть более раскованно?
- Хочется в это верить и играть без давления результата. Такая установка была с первого матча, нужно было помнить о двух играх. В Лондоне был только первый тайм. Стремимся завтра в Киеве сыграть так, чтобы все зрители аплодировали в ладони и остались довольны.
Напомним, что лидер атак киевлян Беньямин Вербич пропустит ответную встречу с "Челси". Словенец не играл в первом матче из-за перебора карточек, а вторую встречу пропустит по причине болезни.
Ранее мы писали, что форвард "Динамо" встречает день рождения на больничной койке. Франу Солю сделали операцию в Барселоне. "Динамо" он в этом сезоне уже не поможет.
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