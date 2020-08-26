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Капитан "Динамо" после выигрыша Суперкубка: "Таких трудоголиков, как Луческу, в жизни еще не видел"

26 августа, 09:12

Олег Люлька Олег Люлька

По словам Сидорчука, победу киевлянам принесла нейтрализация козырей "Шахтера" и реализация своих моментов

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук подвел итог матча за Суперкубок Украины, в котором на НСК "Олимпийский" "Динамо" обыграло "Шахтер" 3:1 и завоевало первый трофей под руководством экс-тренера "горняков" Мирчи Луческу.

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- Второй тайм получился очень тяжелым, но мы реализовали все свои моменты, а также хорошо и грамотно сыграли в обороне. Нейтрализовали сильные стороны соперников, не давали им спокойно играть, – отметил после выигрыша Суперкубка Сидорчук.

- Повлияла ли погода на качество и содержание футбола сегодня?
- В принципе, поле было в нормальном состоянии. Просто из-за дождя, возможно, немного терялись картинка и впечатление.

- Насколько в команде чувствовалось, что для Мирчи Луческу поединок против "Шахтера" – особенный?
- Об этом лучше спросить у тренера. По итогам времени, которое мы проработали с Мирчей Луческу, могу сказать, что я никогда в своей жизни не видел таких трудоголиков и перфекционистов. Он досконально разбирает соперников и все объясняет.

- В чем секрет последних побед "Динамо" над "Шахтером" в Кубке и Суперкубке?
- Сегодня было интересно сыграть с "Шахтером", победа в Суперкубке не была самоцелью. Для нас приоритет – чемпионат и попадание в Лигу чемпионов. Но все же такие победы дают настроение, чтобы хорошо тренироваться и работать, – заключил капитан "Динамо" Сергей в эфире канала "Футбол 1".

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"Задачу выполнили на 100 процентов": Мирча Луческу – о выигрыше первого трофея с "Динамо"

Ранее Мирча Луческу прокомментировал выигрыш первого трофея с "Динамо". "Техничная команда играла против организованной, и победы достигла организованная команда", – заявил наставник киевлян.

Между тем наставник "Шахтера" посетовал на реализацию моментов. "Это кажется нереальным: у нас было полное доминирование, но реализовать его, к сожалению, не получилось", – сказал Луиш Каштру.

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