Капитан "Динамо": "Противостояние с "Брюгге" состоит из двух игр, решаться все будет в Киеве"

Полузащитник киевского "Динамо" Сергей Сидорчук принял участие в предматчевой пресс-конференции накануне первого матча против "Брюгге" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Ранее на вопросы журналистов ответил наставник команды. Александр Хацкевич пока не знает, сможет ли сыграть Виктор Цыганков и Жерсон Родригес.
"Настроение боевое. И важно помнить, что это противостояние состоит из двух игр", – прокомментировал предстоящий матч Сидорчук. Корреспондент "Сегодня" уточнил: это намек на то, что в гостевом матче "Динамо" устроит ничья?
- Нет, это не означает, что мы будем довольны ничьей. Только то, что будет и второй матч, решаться все будет в Киеве.
Напомним, матч "Брюгге" – "Динамо" состоится в Брюгге во вторник, 8 августа, на стадионе "Ян Блейдел". Начало поединка – в 21:30. Ответная встреча пройдет в НСК "Олимпийский" в Киеве через неделю.
Накануне Лиги чемпионов "Динамо" усилилось. Из японского клуба "Джубило Ивата" переехал в Киев 24-летний нападающий сборной Люксембурга Жерсон Родригес. Контракт с ним подписан на пять лет.
В интервью "Сегодня" Родригес рассказал о своем выступлении в Азии. "Япония помогла мне возмужать", – признался форвард и выразил готовность дебютировать за киевлян в поединке против "Брюгге".
Репетиция "Динамо" перед матчем с "Брюгге":
А бельгийцы перед матчем с киевлянами забили есть голов сопернику в чемпионате Бельгии:
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