Украинский футболист признался, что перед стартом в еврокубках настроение у команды боевое

Сергей Сидорчук / Фото: Официальный сайт ФК "Динамо"

Капитан "Динамо": "Противостояние с "Брюгге" состоит из двух игр, решаться все будет в Киеве" Пономаренко Алексей https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9%20%D0%A1%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D1%80%D1%87%D1%83%D0%BA 2019-08-05T20:52:35+03:00 Футбол Украинский футболист признался, что перед стартом в еврокубках настроение у команды боевое

Полузащитник киевского "Динамо" Сергей Сидорчук принял участие в предматчевой пресс-конференции накануне первого матча против "Брюгге" в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов. Ранее на вопросы журналистов ответил наставник команды. Александр Хацкевич пока не знает, сможет ли сыграть Виктор Цыганков и Жерсон Родригес.

"Настроение боевое. И важно помнить, что это противостояние состоит из двух игр", – прокомментировал предстоящий матч Сидорчук. Корреспондент "Сегодня" уточнил: это намек на то, что в гостевом матче "Динамо" устроит ничья?

- Нет, это не означает, что мы будем довольны ничьей. Только то, что будет и второй матч, решаться все будет в Киеве.

Напомним, матч "Брюгге" – "Динамо" состоится в Брюгге во вторник, 8 августа, на стадионе "Ян Блейдел". Начало поединка – в 21:30. Ответная встреча пройдет в НСК "Олимпийский" в Киеве через неделю.

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Накануне Лиги чемпионов "Динамо" усилилось. Из японского клуба "Джубило Ивата" переехал в Киев 24-летний нападающий сборной Люксембурга Жерсон Родригес. Контракт с ним подписан на пять лет.

В интервью "Сегодня" Родригес рассказал о своем выступлении в Азии. "Япония помогла мне возмужать", – признался форвард и выразил готовность дебютировать за киевлян в поединке против "Брюгге".

Репетиция "Динамо" перед матчем с "Брюгге":

А бельгийцы перед матчем с киевлянами забили есть голов сопернику в чемпионате Бельгии:

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