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Капитан "Динамо" рассказал, почему не все в команде пойдут на понижение зарплаты

13 апреля, 09:58

Богдан Юрков

По словам Сергея Сидорчука, сам он готов затянуть пояса. Но у его партнеров могут быть другие семейные ситуации

Капитан киевского "Динамо" Сергей Сидорчук в эфире программы "Великий футбол" на канале "Футбол 1" рассказал, как проходит его карантин, а также поделился мнением о возможном сокращении зарплат из-за эпидемии коронавируса. Ранее мы писали, что "Динамо" досрочно выходит из карантина 13 апреля.

"Карантин проходит дома в закрытом режиме, – говорит Сергей Сидорчук. – Свободного времени практически нет. Есть только после обеда. До этого времени у нас график, тренировки. Первую неделю выполнял 50%, сейчас уже плотно сел на программу. Раньше можно было бегать в лесу, но после того, как закрыли лесопарковую зону, все стало сложнее. Беговой работы на базе не хватает для полноценной подготовки. Хочется поскорее увидеть партнеров. Что касается сокращения зарплат, я бы 100% пошел на уступки. Но я говорю только за себя, а не от лица команды. Уже четвертую неделю мы не играем. Но каждый волен решать так, как он считает нужным. Нет плохих или хороших. У людей могут быть разные семейные ситуации. Кредиты или болеют родственники"

Сергей Сидорчук

Сергей Сидорчук / Фото: Getty Images

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Ранее в "Динамо" заявили, что понижать зарплаты не собираются. "У футболистов есть контракт, а я как президент клуба, буду выполнять контракт, пока могу", – сказал босс "бело-синих" Игорь Суркис.

Смотрите обзор последнего матча "Шахтер" – "Динамо"

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зарплаты чемпионат Украины Динамо Киев Сергей Сидорчук

Источник: Канал Футбол

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