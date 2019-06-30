Капитан "Ливерпуля" сделал тату в честь победы в финале Лиги чемпионов

Мерсисайдский клуб в шестой раз в истории стал обладателем уубка Лиги чемпионов

Джордан Хендерсон и Мохаммед Салах. Фото: AFP

Капитан английского "Ливерпуля" Джордан Хендерсон в честь победы в финале Лиги чемпионов набил памятную татуировку. Об этом сообщил тату-мастер 29-летнего английского игрока на своей странице в Instagram. Татуировка представляет из себя кубок Лиги чемпионов и дату, когда состоялся победный для "Ливерпуля" финал — 1 июня 2019 года.

Добавим, что игрок "Динамо" сделал татуировку, посвященную победе на чемпионате мира. Денис Попов украсил свою ногу изображением трофея молодежного мундиаля.

Напомним, в мадридском финале "Ливерпуль" обыграл "Тоттенхэм" со счетом 2:0. Голами отметились Мохаммед Салах и Дивок Ориги. "Ливерпуль" в шестой раз в истории выиграл Лиги чемпионов.

Напомним, что футболистам "Ливерпуля" за победу в Лиге чемпионов подарили золотые смартфоны. На телефоне изображены фамилии и номера игроков, его стоимость 3,5 тысячи фунтов.

Как сообщалось ранее, жена Юргена Клоппа оказалась на мусорнике во время празднования мужем выигрыша ЛЧ. Чтобы помахать рукой своему мужу, который во время чемпионского парада по городу находился вместе со своей командой в автобусе с открытым верхом, Улла Клопп на каблуках взобралась на мусорный бак, до отказа забитый пластиковыми стаканчиками. Правда, при этом ее на всякий пожарный случай, чтобы не упала, придерживали за ноги двое мужчин.

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