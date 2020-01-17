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Капитан "Манчестер Юнайтед" самовольно покинул тренировку и был наказан

17 января, 13:19

Эшли Янг готовится перейти в "Интер"

Эшли Янг

Эшли Янг / Фото: Reuters

Защитник "Манчестер Юнайтед" самовольно ушел с тренировки команды. Инцидент произошел еще в прошлую пятницу. Накануне у игрока состоялся разговор с Сульшером о будущем в клубе – у него на руках есть предложение от "Интера", а "МЮ" готов продлить контракт ветерана лишь на год.

Итоги беседы разочаровали Янга – по информации The Sun, на следующий день он ушел посреди тренировки и отправился в тренажерку заниматься самостоятельно.

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Эшли пропустил матчи против "Норвича" и "Вулверхэмптона" – Сульшер объяснил это небольшим повреждением, но, судя по всему, истинная причина – неопределенность с будущим игрока.

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Ситуация близка к развязке. На сегодняшней пресс-конференции 17 января Сульшер подтвердил, что Харри Магуайр стал капитаном "дьяволов" на постоянной основе. Ранее игрок лишь заменял Янга в этой роли.

Ранее мы писали, что "МЮ" отказался лететь в Катар, опасаясь повторения судьбы нашего лайнера. В целях безопасности знаменитый футбольный клуб из Манчестера отменил сбор на Ближнем Востоке.

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чемпионат Англии Манчестер Юнайтед Эшли Янг Харри Магуайр

Источник: The Sun

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