Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,56
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Капитан "Наполи" избавился от скандального агента, который "крышует" Ибрагимовича и Погба

13 апреля, 19:17

Максим Перепелица

Лоренцо Инсинье решил прекратить деловое сотрудничество с Мино Райолой

Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье прекратил сотрудничество с агентом Мино Райола. Об этом сообщил репортер Sky Sport Карло Альвино. Решение Инсинье отказаться от услуг Райолы связано с желанием провести в "Наполи" всю карьеру, в то время как Мино известен тем, что часто советует игрокам сменить клубную прописку ради получения комиссионных выплат. Отмечается, что Инсинье вместо Райолы может начать сотрудничать с агентом Винченцо Писакане.

Читайте также: Роналду провел тренировку на карантине вместе с детьми

Отметим, что скандальный агент также представляет интересы Златана Ибрагимовича, Поля Погба и ряда других видных футболистов.

Реклама

Кстати,игрок "Наполи" не скучает на карантине – футболист сменил профессию и "открыл" свое вкусное дело

Также футболист сборной Украины рассказал о своем будущем в итальянском клубе. Руслан Малиновский не собирается покидать "Аталанту". В сезоне 2019/2020 полузащитник в 31 матче забил пять мячей и сделал три передачи. Сайт Transfermarkt оценивает Руслана в 11 миллионов евро.

Доктор Комаровский рассказал, как защитить руки от дезинфекторов:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Италии Наполи Лоренцо Инсинье Мино Райола

Источник: Sky Sports

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клуба
От коронавируса умер бывший президент украинского футбольного клубаФутбол
"Итальянцы пооблизывались – и все разошлось": капитан "Днепра-1" Кравченко – о коронавирусе, "аде" и зарплатахФутбол
"Через пару матчей все будут травмированы": озвучены риски футболистов после пандемии коронавирусаФутбол
Шутки эпохи коронавируса: футболист киевского
Шутки эпохи коронавируса: футболист киевского "Динамо" показал "форму" на следующий сезонЧУ по футболу
"Была большая паника": экс-капитан "Динамо" раскрыл подробности коронавирусной болезни у своей женыФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...