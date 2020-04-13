Капитан "Наполи" избавился от скандального агента, который "крышует" Ибрагимовича и Погба

Нападающий "Наполи" Лоренцо Инсинье прекратил сотрудничество с агентом Мино Райола. Об этом сообщил репортер Sky Sport Карло Альвино. Решение Инсинье отказаться от услуг Райолы связано с желанием провести в "Наполи" всю карьеру, в то время как Мино известен тем, что часто советует игрокам сменить клубную прописку ради получения комиссионных выплат. Отмечается, что Инсинье вместо Райолы может начать сотрудничать с агентом Винченцо Писакане.

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Отметим, что скандальный агент также представляет интересы Златана Ибрагимовича, Поля Погба и ряда других видных футболистов.

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Также футболист сборной Украины рассказал о своем будущем в итальянском клубе. Руслан Малиновский не собирается покидать "Аталанту". В сезоне 2019/2020 полузащитник в 31 матче забил пять мячей и сделал три передачи. Сайт Transfermarkt оценивает Руслана в 11 миллионов евро.

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