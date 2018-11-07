Капитан "Наполи" установил историческое достижение в матче против "ПСЖ"

Сегодня, 11:36

Марек Гамшик побил рекорд Джузеппе Брусколотти

Марек Гамшик. Фото AFP
Марек Гамшик. Фото AFP

Словацкий полузащитник "Наполи" Марек Гамшик стал рекордсменом итальянского клуба по числу проведенных матчей. Гамшик вышел в стартовом составе "Наполи" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с "ПСЖ" (1:1). Этот матч стал для него 512-м за неаполитанский клуб, он опередил прежнего рекордсмена, Джузеппе Брусколотти (511 матчей).

Гамшик также является лучшим бомбардиром в истории "Наполи", забив за клуб 120 голов. Еще в декабре прошлого года он побил рекорд легендарного аргентинца Диего Марадоны.

31-летний Гамшик перешел в "Наполи" летом 2007 года из "Брешии" за 5,5 миллиона евро. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Стоит отметить, что хавбеку также принадлежит рекорд по числу матчей за сборную Словакии (108). Кроме того, он отстает на один гол (22) от лучшего бомбардира в истории национальной команды Роберта Виттека (23).

Ранее мы писали, что Марек Гамшик в седьмой раз признан лучшим футболистом Словакии. В голосовании игрок "Наполи" обошел Шкриньяра и Лоботку.
футбол, Лига чемпионов, Наполи, Марек Гамшик

Вы сейчас просматриваете новость "Капитан "Наполи" установил историческое достижение в матче против "ПСЖ"". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Championat.ru

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Футбол

Неймар не забил, но был очень активен. Фото AFP

"Наполи" и "ПСЖ" обменялись ударами: видео голов и обзор матча Лиги чемпионов

Сегодня, 08:02

После ничьей в Париже соперники разделили очки и в Неаполе

Футбол

Только что Лоренцо Инсинье забил гол в ворота "ПСЖ". Фото AFP

"Наполи" не позволил "ПСЖ" увезти домой победу в Лиге чемпионов

Сегодня, 00:02

После гола в раздевалку от парижан футболисты из Неаполя выдали зубодробительные 15 минут второго тайма
Загрузка...

Футбол

sscnapoli.it

Лига чемпионов: где смотреть матч "Наполи" - "ПСЖ"

Вчера, 20:54

Список трансляций матча в Неаполе на ТВ и в интернете

Футбол

Дрис Мертенс и Лоренцо Инсинье забили четыре из пяти мячей "Наполи" в ворота "Эмполи". Фото AFP

Чемпионат Италии: "Наполи" с хет-триком растерзал аутсайдера Серии А

4 Ноября, 23:53

В 11-м туре чемпионата Италии бельгиец Дрис Мертенс забил три мяча в ворота "Эмполи"

Футбол

Аурелио Де Лаурентис. Фото AFP

Президент "Наполи" после пропущенного гола на 94-й минуте: "Футбольные матчи слишком длинные"

25 Октября, 11:38

Аурелио Де Лаурентис предлагает сократить футбольный матч до двух таймов по 30 минут

Футбол

Чудо-гол Ди Марии принес "ПСЖ" ничью с "Наполи": обзор матча Лиги чемпионов

25 Октября, 07:59

Голы и лучшие моменты матча Лиги чемпионов в Париже
Загрузка...