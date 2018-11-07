Капитан "Наполи" установил историческое достижение в матче против "ПСЖ"

Словацкий полузащитник "Наполи" Марек Гамшик стал рекордсменом итальянского клуба по числу проведенных матчей. Гамшик вышел в стартовом составе "Наполи" в матче четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов с "ПСЖ" (1:1). Этот матч стал для него 512-м за неаполитанский клуб, он опередил прежнего рекордсмена, Джузеппе Брусколотти (511 матчей).

Гамшик также является лучшим бомбардиром в истории "Наполи", забив за клуб 120 голов. Еще в декабре прошлого года он побил рекорд легендарного аргентинца Диего Марадоны.

31-летний Гамшик перешел в "Наполи" летом 2007 года из "Брешии" за 5,5 миллиона евро. Его контракт с клубом действует до лета 2020 года.

Стоит отметить, что хавбеку также принадлежит рекорд по числу матчей за сборную Словакии (108). Кроме того, он отстает на один гол (22) от лучшего бомбардира в истории национальной команды Роберта Виттека (23).

Ранее мы писали, что Марек Гамшик в седьмой раз признан лучшим футболистом Словакии. В голосовании игрок "Наполи" обошел Шкриньяра и Лоботку.