Капитан "Реала" хочет выступить на Олимпиаде спустя 10 дней после Евро-2020

Защитник сборной Испании и мадридского "Реала" Серхио Рамос надеется принять участие в Олимпиаде-2020 в Токио. 33-летний игрок "Реала" мечтает выступить за олимпийскую команду, поскольку еще не выигрывал Олимпиаду, сообщает El Mundo со ссылкой на окружение футболиста.
Футбольный турнир на Играх-2020 пройдет с 22 июля по 8 августа. Евро-2020, где Рамос также планирует выступать, завершится за десять дней до старта олимпийского турнира.
Смотрите, как Серхио Рамос забивает за сборную Испании:
Добавим, что Олимпийские сборные вправе включить в состав трех игроков старше 23 лет. На прошлой Олимпиаде в составе сборной Бразилии выступал Неймар и помог своей команде завоевать золотые медали.
Напомним, что сборная Украины по спортивной гимнастике взяла лицензии на Олимпиаду в Токио. Наша команда выступит в командных соревнованиях.
Добавим, в сентябре Беленюк в Нур-Султане выиграл чемпионат мира, во второй раз в своей карьере победив на мировом первенстве по борьбе. Попутно в столице Казахстана Жан завоевал путевку на Олимпийские игры-2020 в Токио.
Также мы писали, что Россию готовы не пустить на Олимпиаду-2020 – все из-за допинга. Наказание последует, если будет доказана манипуляция данными московской антидопинговой лаборатории в начале 2019 года.
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