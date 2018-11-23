Капитан "Реала" провалил допинг-тест после финала Лиги чемпионов, но УЕФА это скрыл

Капитан "Реала" Серхио Рамос провалил допинг-тест после финального матча Лиги чемпионов против "Ювентуса" в 2017 году (4:1). УЕФА был в курсе, что в моче футболиста найден препарат дексаметазон, но не стал принимать меры и предавать дело огласке. Наказания избежал и сам Рамос, и врач королевского клуба.

Дексаметазон разрешен по правилам WADA при лечении травм спортсменов только в случае, если информация об этом заранее будет внесена в соответствующий протокол. В случае с Рамосом это правило было нарушено.

По данным Football Leaks, член антидопингового комитета УЕФА связался с Рамосом для получения объяснений. В ответе врач "Реала" сообщил, что по ошибке дал Рамосу препарат. УЕФА это объяснение устроило.

Ранее Football Leaks опубликовал информацию, согласно которой "ПСЖ" и "Манчестер Сити" избежали санкций за нарушение правил организации с помощью президента ФИФА Джанни Инфантино и экс-главы УЕФА Мишеля Платини.

Позже в Football Leaks был опубликованы подробности финансовых махинаций "Манчестер Сити". За четыре года шейх Мансур потратил на английский клуб более миллиарда евро.