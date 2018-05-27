Капитан "Реала" заговорил об "ужасной стороне футбола" после финала в Киеве

Сегодня, 13:40

Серхио Рамос пожелал форварду "Ливерпуля" Мохамеду Салаху скорейшего выздоровления

Сархио Рамос, Мохамед Салах и Садио Мане. Фото AFP
Сархио Рамос, Мохамед Салах и Садио Мане. Фото AFP

26 мая в Киеве прошел финал Лиги чемпионов: видео "Реал" – "Ливерпуль" – 3:1. В первом тайме голов забито не было, а во втором испанский клуб забил два мяча после "ляпов" голкипера "Ливерпуля" Лориса Кариуса и один после фантастического удара Гарета Бейла. Англичане ответили точным ударом Садио Мане.

Защитник мадридского "Реала" Серхио Рамос, после столкновения с которым травму получил нападающий английского "Ливерпуля" Мохамед Салах, пожелал египтянину скорейшего выздоровления.

"Футбол иногда показывает свою лучшую сторону, а иногда самую ужасную. Прежде всего, мы профессионалы. Скорейшего выздоровления, Салах. Будущее ждет тебя", – написал капитан "сливочных" в своем микроблоге в Twitter.

Лучший бомбардир "Ливерпуля" в нынешнем сезоне Салах был заменен на 31-й минуте финального матча Лиги чемпионов с мадридским "Реалом" (1:3), получив травму связок плечевого сустава в единоборстве с Рамосом.

Ранее министр спорта Египта Халед Абд Эль-Азиз сообщил, что восстановление форварда сборной Египта займет примерно две недели, после чего он сможет принять участие в чемпионате мира, который пройдет в июне-июле в России. Кроме того, на травму Салаха обратил внимание президент Египта.
Лига чемпионов, Ливерпуль, Реал Мадрид, Серхио Рамос, Мохамед Салах

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Сегодня|Спорт

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