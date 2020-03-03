Капитан "Уотфорда" раскрыл секрет сенсационной победы над "Ливерпулем" в чемпионате Англии

В минувшем туре английской Премьер-лиги произошло знаменательное событие. "Ливерпуль", который не знал горечи поражений в течение 44 матчей, проиграл в чемпионате Англии "Уотфорду" (0:3) – одному из аутсайдеров турнира. Смотрите видеообзор матча "Уотфорд" – "Ливерпуль".

Команда из низов таблицы играла на эмоциональном подъеме, секрет которого раскрыл капитан команды Трой Дини. В комментарии Sky Sports автор одного из голов рассказал:

"Мы взяли пример с Тайсона Фьюри. Подумали, что пойдем вперед и разберемся с ними. Мы были хороши, а они – не очень. Давайте не будем притворяться, что "Ливерпуль" показал лучший футбол. Мы воспользовались шансами. Не знаю, что добавить... Не хочу проявить неуважение к сопернику".

Читайте, как победителя Лиги чемпионов отстранили от футбола.

Напомним, 23 февраля "Цыганский король" завоевал титул чемпиона мира по версии WBC. Фьюри победил Уайлдера нокаутом в седьмом раунде, а до этого дважды отправлял соперника в нокдаун.

Смотрите, как "Ливерпуль" проиграл "Атлетико" в Лиге чемпионов

Реклама

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама