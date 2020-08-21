Капитана "Манчестер Юнайтед" арестовали за драку и нападение на полицейских

В отношении английского защитника и еще двух задержанных в Греции возбуждено уголовное дело

Капитан "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр задержан на греческом острове Миконос за нападение на полицейских – сообщает греческое издание Proto Thema. Английский футболист отправился в отпуск после вылета МЮ в полуфинале Лиги Европы.

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По данным источника, Магуайр и его друзья устроили драку с другими англичанами в одном из баров Миконоса. После того, как на место происшествия прибыла полиция, компания с участием футболиста стала атаковать полицейских. В результате Гарри и двое его друзей были задержаны и доставлены в полицейский участок.

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Сообщается, что и после задержания англичане продолжали оскорблять и провоцировать служителей правоохранительных органов. В результате в отношении защитника "Манчестер Юнайтед" и еще двух задержанных в Греции возбуждено уголовное дело по эпизодическим преступлениям, связанным с насилием в отношении должностных лиц.

Реклама Гарри Магуайр / Фото: Reuters

Магуайр перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2019 года из "Лестер Сити". До этого футболист защищал цвета "Уигана", "Халл Сити" и "Шеффилд Юнайтед". В сезоне-2019/2020 защитник не пропустил ни одного матча в чемпионате Англии.

Ранее мы сообщали, что клубов Англии впервые за пять лет не будет в финалах еврокубков.

Смотрите, как Магуайр играл против "Севильи" в Лиге Европы

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