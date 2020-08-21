Українська
$ 27,48
32,55
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Капитана "Манчестер Юнайтед" арестовали за драку и нападение на полицейских

21 августа, 19:52

Елена Павлова Елена Павлова

В отношении английского защитника и еще двух задержанных в Греции возбуждено уголовное дело

Капитан "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр задержан на греческом острове Миконос за нападение на полицейских – сообщает греческое издание Proto Thema. Английский футболист отправился в отпуск после вылета МЮ в полуфинале Лиги Европы.

Реклама

По данным источника, Магуайр и его друзья устроили драку с другими англичанами в одном из баров Миконоса. После того, как на место происшествия прибыла полиция, компания с участием футболиста стала атаковать полицейских. В результате Гарри и двое его друзей были задержаны и доставлены в полицейский участок.

Читайте также: "Устали мозги": тренер "МЮ" назвал причину поражения от "Севильи" в полуфинале Лиги Европы

Сообщается, что и после задержания англичане продолжали оскорблять и провоцировать служителей правоохранительных органов. В результате в отношении защитника "Манчестер Юнайтед" и еще двух задержанных в Греции возбуждено уголовное дело по эпизодическим преступлениям, связанным с насилием в отношении должностных лиц.

Гарри Магуайр
Реклама

Гарри Магуайр / Фото: Reuters

В тренде
Впервые в истории! Названо место проведения матча за Суперкубок "Шахтер" – "Динамо"

Магуайр перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2019 года из "Лестер Сити". До этого футболист защищал цвета "Уигана", "Халл Сити" и "Шеффилд Юнайтед". В сезоне-2019/2020 защитник не пропустил ни одного матча в чемпионате Англии.

Ранее мы сообщали, что клубов Англии впервые за пять лет не будет в финалах еврокубков.

Смотрите, как Магуайр играл против "Севильи" в Лиге Европы

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

драка полиция арест Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

1/4 финала Лиги Европы: результаты всех матчей и полуфинальные пары
1/4 финала Лиги Европы: результаты всех матчей и полуфинальные парыФутбол
"Россия, не надо нам помогать!" Звездный белорусский футболист выступил с эмоциональным обращениемФутбол
В Беларуси за участие в протестах задержан звездный футболист, забивавший чемпионам мира
В Беларуси за участие в протестах задержан звездный футболист, забивавший чемпионам мираФутбол
Пока Зинченко играл, его космически красивая жена пила портвейн и сводила с ума у бассейна
Пока Зинченко играл, его космически красивая жена пила портвейн и сводила с ума у бассейнаФутбол
Битва за финал! Онлайн матча
Битва за финал! Онлайн матча "Интер" – "Шахтер" в Лиге ЕвропыФутбол
Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча "Интер" – "Шахтер" в полуфинале Лиги ЕвропыФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять