Капитана "Манчестер Юнайтед" арестовали за драку и нападение на полицейских

Капитан "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр задержан на греческом острове Миконос за нападение на полицейских – сообщает греческое издание Proto Thema. Английский футболист отправился в отпуск после вылета МЮ в полуфинале Лиги Европы.
По данным источника, Магуайр и его друзья устроили драку с другими англичанами в одном из баров Миконоса. После того, как на место происшествия прибыла полиция, компания с участием футболиста стала атаковать полицейских. В результате Гарри и двое его друзей были задержаны и доставлены в полицейский участок.
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Сообщается, что и после задержания англичане продолжали оскорблять и провоцировать служителей правоохранительных органов. В результате в отношении защитника "Манчестер Юнайтед" и еще двух задержанных в Греции возбуждено уголовное дело по эпизодическим преступлениям, связанным с насилием в отношении должностных лиц.
Магуайр перешел в "Манчестер Юнайтед" летом 2019 года из "Лестер Сити". До этого футболист защищал цвета "Уигана", "Халл Сити" и "Шеффилд Юнайтед". В сезоне-2019/2020 защитник не пропустил ни одного матча в чемпионате Англии.
Ранее мы сообщали, что клубов Англии впервые за пять лет не будет в финалах еврокубков.
Смотрите, как Магуайр играл против "Севильи" в Лиге Европы
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