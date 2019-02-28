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Капитана "Реала" дисквалифицировали на два матча Лиги чемпионов

Сегодня, 21:21

Футболист умышленно заработал предупреждение, чтобы пропустить ответный матч с "Аяксом"

Серхио Рамос
Серхио Рамос. Фото: AFP
Капитана "Реала" дисквалифицировали на два матча Лиги чемпионов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/834/880/5c7834880edec.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/834/880/5c7834880edec.jpg Футбол Футболист умышленно заработал предупреждение, чтобы пропустить ответный матч с "Аяксом"

Дисциплинарный комитет УЕФА вынес решение по поводу капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса. Его дисквалифицировали на 2 матча. Таким образом, он пропустит ответный матч с "Аяксом" в 1/8 финала Лиги чемпионов и первую четвертьфинальную игру, если "Реал" пройдет в следующий раунд.

Испанец получил желтую карточку в концовке первого матча 1/8 финала ЛЧ с "Аяксом" (2:1). В УЕФА посчитали, что он сделал это намеренно, чтобы "обнулиться" перед четвертьфиналами.

После игры 32-летний игрок намекнул, что умышленно получил желтую карточку на 89-й минуте (мадридцы забили победный гол на 87-й). Позже он заявил, что получил предупреждение ненамеренно.

Его также оштрафовали на 1500 евро. В случае рецидива его могут дополнительно дисквалифицировать еще на одну игру.

Напомним, что в начале января 2019 года Серхио Рамос провел 800-й матч в карьере. Капитан "Реала" начинал свою карьеру в "Севилье".

Кстати, накануне Нового года Серхио Рамос установил личное достижение. Капитан "Реала" впервые в карьере не заработал ни одного удаления за год. В 2018 году Рамос получил 24 желтые карточки, но ни разу не был удален с поля.

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Тег УЕФА, Лига чемпионов, Реал Мадрид, Серхио Рамос

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