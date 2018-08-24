Капитана "Тоттенхэма" остановила полиция: футболист вел машину в пьяном виде

Уго Льорису предъявлено обвинение в вождении в состоянии алкогольного опьянения, он предстанет перед судом

Вратарю лондонского "Тоттенхэма" и сборной Франции по футболу Уго Льорису в Англии предъявлено обвинение в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. По данным BBC, французского голкипера остановила полиция в западной части Лондона ранним утром в пятницу, после чего он был отпущен под залог. Льорис 11 сентября должен явиться суд, где будет рассматриваться его дело.

Льорис выступает за "Тоттенхэм" с 2012 года, является капитаном команды. В текущем сезоне он принял участие в обоих матчах своей команды в английской Премьер-лиге – с "Ньюкаслом" (2:1) и "Фулхэмом" (3:1). В следующей игре турнира 27 августа "шпоры" на выезде сыграют с "Манчестер Юнайтед".

В июле 31-летний Льорис в составе сборной Франции выиграл чемпионат мира 2018 года в России.

Напомним, что в прошлом году Уэйна Руни лишили водительских прав на два года за вождение в пьяном виде. Футболисту также назначили 100 часов исправительных работ.

Ранее мы писали, что у звезды сборной России отобрали водительские права. Федор Смолов скрылся с места ДТП, после чего суд лишил его прав сроком на год.