Українська
$ 27,39
32,28
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Капитану МЮ, которого обвиняли в нападении на полицейских и подкупе, отменили приговор

27 августа, 16:46

Елена Павлова Елена Павлова

Английский клуб подал апелляцию на решение греческого суда

Судебный приговор капитану "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайру был отменен после подачи апелляции. Напомним, что защитник сборной Англии был признан виновным в нападении с отягчающими обстоятельствами, сопротивлении аресту и неоднократных попытках подкупа полицейских в Греции на прошлой неделе – сообщала Goal.com. Магуайр был приговорен к 21 месяцу и 10 дням условно, а в МЮ тут же принялись за подготовку к апелляции.

Реклама

Читайте также: Игрок "Манчестер Юнайтед" помог поймать вора, укравшего сумочку у 90-летней бабушки

Напомним, что футболист "Юнайтед", его брат Джо и их друг Кристофер Шарман предстали перед судом в Греции после инцидента, который произошел рано утром в минувшую пятницу, когда Гарри находился в отпуске на острове Миконос с семьей и друзьями. Магуайр и его друзья устроили драку с другими англичанами в одном из баров Миконоса.

Гарри Магуайр покидает здание суда в Греции

Гарри Магуайр покидает здание суда в Греции / Фото: Reuters

Реклама

После того, как на место происшествия прибыла полиция, компания с участием футболиста стала атаковать полицейских. В результате Гарри и двое его друзей были задержаны и доставлены в полицейский участок, где, по утверждению, служителей правопорядка, была предпринята попытка подкупа. Магуайр не признал себя виновным по всем пунктам обвинения и был представлен в суде своим адвокатом Алексисом Анагностакисом.

"Апелляция была подана сегодня утром командой юристов Гарри. В соответствии с греческим судебным процессом, подача апелляции аннулирует решение суда и обвинительный приговор. Апелляция была принята, дело будет полностью пересмотрено в более высокой судебной инстанции. Это значит, что у Гарри отсутствует судимость и он снова признан невиновным, пока не будет доказано обратное. В соответствии с этим, на него не наложен запрет на международные перемещения", — говорится в заявлении МЮ, опубликованном Sky Sports.

Гарри Магуайр

Гарри Магуайр / Фото: Reuters

Кстати, мы хоть мы и писали, что Магуайра не возьмут в сборную из-за нападения на полицейских, он таки был включен в первоначальную заявку команды Гарета Саутгейта на сентябрьские матчи Лиги наций. Однако впоследствии тренер таки вычеркнул провинившегося защитника из списка. Тем не менее ждет Гарри в расположении "Трех львов" уже в октябре.

Смотрите, как Магуайр играл против "Севильи" в Лиге Европы

Реклама

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

Греция суд приговор драка подкуп апелляция Манчестер Юнайтед Гарри Магуайр
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"ПСЖ" – "Бавария": онлайн финала Лиги чемпионовФутбол
"Россия, не надо нам помогать!" Звездный белорусский футболист выступил с эмоциональным обращениемФутбол
Стартовал новый сезон Премьер-лиги. Все результаты первого тура
Стартовал новый сезон Премьер-лиги. Все результаты первого тураФутбол
Пока Зинченко играл, его космически красивая жена пила портвейн и сводила с ума у бассейна
Пока Зинченко играл, его космически красивая жена пила портвейн и сводила с ума у бассейнаФутбол
Видео голов и обзор матча
Видео голов и обзор матча "Шахтер" – "Динамо" за Суперкубок УкраиныФутбол
Битва за финал! Онлайн матча
Битва за финал! Онлайн матча "Интер" – "Шахтер" в Лиге ЕвропыФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять