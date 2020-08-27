Капитану МЮ, которого обвиняли в нападении на полицейских и подкупе, отменили приговор

Судебный приговор капитану "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайру был отменен после подачи апелляции. Напомним, что защитник сборной Англии был признан виновным в нападении с отягчающими обстоятельствами, сопротивлении аресту и неоднократных попытках подкупа полицейских в Греции на прошлой неделе – сообщала Goal.com. Магуайр был приговорен к 21 месяцу и 10 дням условно, а в МЮ тут же принялись за подготовку к апелляции.

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Напомним, что футболист "Юнайтед", его брат Джо и их друг Кристофер Шарман предстали перед судом в Греции после инцидента, который произошел рано утром в минувшую пятницу, когда Гарри находился в отпуске на острове Миконос с семьей и друзьями. Магуайр и его друзья устроили драку с другими англичанами в одном из баров Миконоса.

Гарри Магуайр покидает здание суда в Греции / Фото: Reuters

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После того, как на место происшествия прибыла полиция, компания с участием футболиста стала атаковать полицейских. В результате Гарри и двое его друзей были задержаны и доставлены в полицейский участок, где, по утверждению, служителей правопорядка, была предпринята попытка подкупа. Магуайр не признал себя виновным по всем пунктам обвинения и был представлен в суде своим адвокатом Алексисом Анагностакисом.

"Апелляция была подана сегодня утром командой юристов Гарри. В соответствии с греческим судебным процессом, подача апелляции аннулирует решение суда и обвинительный приговор. Апелляция была принята, дело будет полностью пересмотрено в более высокой судебной инстанции. Это значит, что у Гарри отсутствует судимость и он снова признан невиновным, пока не будет доказано обратное. В соответствии с этим, на него не наложен запрет на международные перемещения", — говорится в заявлении МЮ, опубликованном Sky Sports.

Гарри Магуайр / Фото: Reuters

Кстати, мы хоть мы и писали, что Магуайра не возьмут в сборную из-за нападения на полицейских, он таки был включен в первоначальную заявку команды Гарета Саутгейта на сентябрьские матчи Лиги наций. Однако впоследствии тренер таки вычеркнул провинившегося защитника из списка. Тем не менее ждет Гарри в расположении "Трех львов" уже в октябре.

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