Капитаны в онлайне: в сеть попала переписка Тайсона и Цыганкова после матча в Кубке
Тайсон написал динамовцу девять слов на английском. Цыганков ответил бразильцу десятью
Капитаны "Шахтера" и "Динамо" - бразилец Тайсон и украинец Виктор Цыганков - обменялись любезностями после четвертьфинального матча Кубка Украины в Харькове, в котором "горняки" одолели киевлян в серии пенальти.
"Я всегда буду уважать тебя. Удачи тебе, друг мой", - написал Тайсон в своей Инстаграм-сторис.
"Уважение прежде всего. Хорошая игра, мой друг. Всего тебе наилучшего!", – ответил на это Тайсону Цыганков. Что интересно, для виртуального общения капитаны "Шахтера" и "Динамо" выбрали английский язык.
Отметим, что в серии пенальти один из точных ударов динамовцев нанес Виктор Цыганков. Тогда как Тайсона среди футболистов "Шахтера", исполнявших 11-метровые, не было. Как объяснил бразильский полузащитник: "Почему я не бил пенальти? Я устал. Ребята, которые били пенальти, чувствовали себя увереннее. Самое главное, что мы прошли дальше".
Как сообщалось ранее, Виктор Леоненко придумал прозвище венгру, который привез гол в ворота "Динамо" в игре с "Шахтером". "Дал ему кличку "филин". У него же там татуировка совы на шее", – сказал Леоненко.
Также сообщалось, что перед Мариуполем "Динамо" потеряло игроков на 15 миллионов евро. В важном матче чемпионата Хацкевичу не помогут Кадар, Буяльский, Кендзера и Шапаренко.
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