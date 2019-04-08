Капитаны в онлайне: в сеть попала переписка Тайсона и Цыганкова после матча в Кубке

Тайсон написал динамовцу девять слов на английском. Цыганков ответил бразильцу десятью

Цыганков и Тайсон в игре. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Капитаны в онлайне: в сеть попала переписка Тайсона и Цыганкова после матча в Кубке //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5ca/ba7/3d4/5caba73d4fdb8.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5ca/ba7/3d4/5caba73d4fdb8.png 2019-04-08T23:01:00+03:00 Футбол Тайсон написал динамовцу девять слов на английском. Цыганков ответил бразильцу десятью

Капитаны "Шахтера" и "Динамо" - бразилец Тайсон и украинец Виктор Цыганков - обменялись любезностями после четвертьфинального матча Кубка Украины в Харькове, в котором "горняки" одолели киевлян в серии пенальти.

"Я всегда буду уважать тебя. Удачи тебе, друг мой", - написал Тайсон в своей Инстаграм-сторис.

"Уважение прежде всего. Хорошая игра, мой друг. Всего тебе наилучшего!", – ответил на это Тайсону Цыганков. Что интересно, для виртуального общения капитаны "Шахтера" и "Динамо" выбрали английский язык.

Отметим, что в серии пенальти один из точных ударов динамовцев нанес Виктор Цыганков. Тогда как Тайсона среди футболистов "Шахтера", исполнявших 11-метровые, не было. Как объяснил бразильский полузащитник: "Почему я не бил пенальти? Я устал. Ребята, которые били пенальти, чувствовали себя увереннее. Самое главное, что мы прошли дальше".

Как сообщалось ранее, Виктор Леоненко придумал прозвище венгру, который привез гол в ворота "Динамо" в игре с "Шахтером". "Дал ему кличку "филин". У него же там татуировка совы на шее", – сказал Леоненко.

Также сообщалось, что перед Мариуполем "Динамо" потеряло игроков на 15 миллионов евро. В важном матче чемпионата Хацкевичу не помогут Кадар, Буяльский, Кендзера и Шапаренко.

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Источники: Сегодня|Спорт , Канал Футбол Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.