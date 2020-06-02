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Капризный лидер "Манчестер Сити" разрывается между двумя другими европейскими грандами

2 июня, 23:30

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Рахим Стерлинг готов перейти и в мадридский "Реал", и в "Манчестер Юнайтед"

Один из лучших футболистов английской Премьер-лиги, атакующий фланговый полузащитник Рахим Стерлинг, готов покинуть свой нынешний клуб – "Манчестер Сити". Напомним, УЕФА обвинил "горожан" в нарушении финансового fair play и отстранил от еврокубков на два года. К слову, мы писали, что "Реал" готов воспользоваться проблемами "Манчестер Сити" и забрать лидера.

25-летний вингер уйдет из клуба, если наказание оставят в силе, пишет издание The Independent. К тому же у Рахима очень солидная зарплата, и не каждый клуб ее "потянет". Недавно были названы самые высокооплачиваемые игроки чемпионата Англии. Своим приоритетом Стерлинг называет мадридский "Реал". Хотя и "Манчестер Юнайтед" тоже следит за развитием ситуации вокруг Рахима и хочет видеть его в своих рядах. Как всегда, все упирается в деньги.

В сезоне 2019/2020 футболист в 39 матчах за "Манчестер Сити" забил 20 мячей и сделал семь голевых передач. Популярный ресурс Transfermarkt оценивает его нынче в 128 миллионов, хотя еще в декабре цена составляла 160 "лимонов".

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Тем временем "Манчестер Сити" готовит Стерлингу сумасшедший контракт. Интересно, что у парня, кроме английского, есть и гражданство Ямайки – страны, где он родился.

Смотрите, как Рахим забивал за "МанСити" в Лиге чемпионов в Италии в ворота "Аталанты"

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футбол Манчестер Юнайтед Реал Мадрид Рахим Стерлинг трансфер

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