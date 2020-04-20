Карантин пошел на пользу: наставник "Ливерпуля" справился с непостижимой задачей

Наставник английского "Ливерпуля" Юрген Клопп научился завязывать галстук. Именно эту цель 52-летний немецкий специалист ставил перед собой 17 апреля, когда в интервью пресс-службе клуба говорил о задачах на предстоящую неделю. Главный тренер "Ливерпуля" говорил, что к своим достаточно почтенным годам до сих пор не научился обращаться с этим аксессуаром стиля. Для того, чтобы научиться завязывать галстук ему не хватало времени. Кроме того, Клопп говорил, что обладает "бесполезными" руками.

"Ливерпуль" набрал 82 очка в 29 матчах и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В тройку лидером также входят "Манчестер Сити" (57) и "Лестер Сити" (53). Турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Кстати, как мы писали ранее, футболист "Атлетико" Маркос Льоренте назвал свою собаку в честь домашнего стадиона "Ливерпуля" Энфилд. Поединок стал для него настолько памятным, что Маркос решил назвать именем знаменитой арены своего нового питомца.

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