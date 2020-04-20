Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 27,2
29,63
  1. Новости спорта
  2. Новости футбола

Карантин пошел на пользу: наставник "Ливерпуля" справился с непостижимой задачей

20 апреля, 19:57

Максим Перепелица

Юрген Клопп выполнил поставленную задачу во время карантина

Наставник английского "Ливерпуля" Юрген Клопп научился завязывать галстук. Именно эту цель 52-летний немецкий специалист ставил перед собой 17 апреля, когда в интервью пресс-службе клуба говорил о задачах на предстоящую неделю. Главный тренер "Ливерпуля" говорил, что к своим достаточно почтенным годам до сих пор не научился обращаться с этим аксессуаром стиля. Для того, чтобы научиться завязывать галстук ему не хватало времени. Кроме того, Клопп говорил, что обладает "бесполезными" руками.

"Ливерпуль" набрал 82 очка в 29 матчах и занимает первое место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. В тройку лидером также входят "Манчестер Сити" (57) и "Лестер Сити" (53). Турнир приостановлен из-за пандемии коронавируса.

Реклама

В тренде
"Шахтер" узнал, когда вернется в еврокубки: УЕФА составил календарь продолжения футбольного сезона

Кстати, как мы писали ранее, футболист "Атлетико" Маркос Льоренте назвал свою собаку в честь домашнего стадиона "Ливерпуля" Энфилд. Поединок стал для него настолько памятным, что Маркос решил назвать именем знаменитой арены своего нового питомца.

Смотрите, как Ловрен забил за "Ливерпуль" в ворота "Наполи" на групповом этапе Лиги чемпионов

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

чемпионат Англии Ливерпуль Юрген Клопп

Источник: Сегодня|Спорт

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровления
Коронавирус против спорта в режиме онлайн: жертвы, переносы и выздоровленияФутбол
Стриптиз с изюминкой: Ирина Морозюк полностью разделась на видео в Instagram
Стриптиз с изюминкой: Ирина Морозюк полностью разделась на видео в InstagramФутбол
Блондинка с финала Лиги чемпионов показала, как ее тело изменилось во время карантина
Блондинка с финала Лиги чемпионов показала, как ее тело изменилось во время карантинаФутбол
"Почему простые люди работают в пандемию, а футболисты – нет?": президент знаменитого клуба – в гневеФутбол
"Ядерная атака": из-за коронавируса самый дорогой футболист мира подешевеет до "смешных" 35 млнФутбол
Игрок
Игрок "МЮ" на карантине подкатывает к модели, чья попа приносит удачу футбольным командамФутбол

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...