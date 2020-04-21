Карантин смягчили – футболисты побежали тренироваться. Но пока что в масках и на расстоянии

Со вторника, 21 апреля, в Австрийской Республике смягчили условия карантина из-за пандемии коронавируса. Этим сразу же воспользовались футбольные команды, которые начали тренировки, хотя и в несколько ограниченном режиме. К слову, читайте о том, как в итальянском "Интере" болели 23 игрока из 25.
На занятие игроки недавнего участника Лиги чемпионов, "Зальцбурга", вышли в масках на лицах. Хотя затем, отдалившись друг от друга на безопасную дистанцию, сняли маски и стали тренироваться в группах по шесть человек. Об этом сообщил официальный Twitter австрийского клуба. А хештегом в "Зальцбурге" выбрали девиз "Возврат к эмоциям".
Также об ограниченных тренировках сообщил и лидер австрийской Бундеслиги – ЛАСК. На момент остановки чемпионата команда из города Линц опережала "Зальцбург" на три очка.
Японец Коя Китагава из "Рапида" также готов к тренировкам. Венский коллектив пока что – третий в таблице.
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