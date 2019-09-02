Караваев: "Будет непростой матч – искусственное поле, соперник серьезный"

Александр Караваев / Фото: AFP

Защитник киевского "Динамо" Александр Караваев поделился эмоциями с segodnya.ua от первого дня в лагере сборной Украины, которая собралась для подготовки к матчу против Литвы в отборе на Евро-20209. Поединок состоится 7 сентября в Вильнюсе. Ранее мы опубликовали пресс-конференцию Шевченко перед ключевым матчем отбора на Евро-2020.

"Первый день втягивающая тренировка – спокойно размяться, прийти в тонус. Завтра-послезавтра уже будут тактические занятия, будем разбирать, как мы будем играть. Литву еще не разбирали, заочно немного понимаем, видели их игру, когда разбирали другие команды. Имеем представление, что будет непростой матч – искусственное поле, соперник достаточно серьезный, любит закрываться на своей половине поля, так что будем искать ходы, чтобы вскрывать оборону", – признался футболист

Также Караваев прокомментировал сенсационный трансфер донецкого "Шахтера", который в последний день трансферного окна усилился Евгением Коноплянкой.

"Мы уже лет восемь противостоим с ним, то на тренировках в сборной, то, когда он еще в чемпионате Украины играл. Всегда против него было сложно, поэтому это усилит конкуренцию в клубе. Желаю ему только удачи, чтобы закрепился в основе", – добавил защитник.

Напомним, сборная Украины в отборе на Евро-2020 возглавляет свою группу, имея 10 очков в активе. У Люксембурга и Сербии по 4 балла, у Португалии – 2, а у Литвы – 1. Напрямую на Евро-2020 выходят две лучшие команды из группы, а третья попытает счастья в стыковых матчах. К тому же Украина является победителем своей группы Кубка наций – это еще один шанс пробиться на Евро, если все же команда Шевченко проиграет отборочный турнир.

Ранее своими ожиданиями от матчей сборной поделился нападающий Роман Яремчук: "На данный момент наш самый серьезный соперник – Литва".

Смотрите, как Украина громила Сербию в отборе на Евро-2020:

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