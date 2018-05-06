"Кардифф" пошел на повышение: команда завоевала право сыграть в Премьер-лиге

Вчера, 17:50

Нулевая ничья с "Редингом" в последнем туре второго по силе дивизиона Англии вывела "Кардифф Сити" в Премьер-лигу

&quot;Идем на повышение&quot; - &quot;Кардифф Сити&quot; пробился в Премьер-лигу
"Идем на повышение" - "Кардифф Сити" пробился в Премьер-лигу

"Кардифф Сити" по итогам сезона во втором по силе дивизионе чемпионата Англии – Чемпионшипе – завоевал право сыграть в Премьер-лиге в следующем сезоне. В заключительном 46-м туре Чемпионшипа "Кардифф" дома сыграл вничью с "Редингом" со счетом 0:0.

"Кардифф" с 90 очками занял второе место в таблице и завоевал право выступать в премьер-лиге в следующем сезоне. Последний раз "Кардифф" выступал в элитном дивизионе чемпионата Англии в сезоне-2013/14.

Ранее право выступать в Премьер-лиге досрочно завоевал "Вулверхэмптон", впервые за шесть лет.

Третий клуб, который сыграет в элите чемпионата Англии, определится по итогам плей-офф Чемпионшипа. В полуфиналах турнира сыграют "Фулхэм" – "Дерби Каунти" и "Астон Вилла" – "Мидлсбро".

Напомним, что в воскресенье в Премьер-лиге состоится интересный матч: "Челси" – "Ливерпуль" смотреть онлайн можно на канале "Футбол 2" и в интернете.

Накануне "Ливерпуль" в Риме проиграл "Роме" со счетом 2:4, но вышел в финал Лиги чемпионов благодаря  домашней победе 5:2. Голы и моменты матча "Рома" – "Ливерпуль" – 4:2 – видео на нашем сайте.
чемпионат Англии, ФК Кардифф

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Источники:

Сегодня|Спорт, РСпорт

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