"Кардифф" требует от полиции провести расследование гибели Эмилиано Салы
Валлийский клуб хочет узнать у французского клуба, кто организовал полет Салы
Валлийский клуб "Кардифф" намерен обратиться в полицию, чтобы провести расследование перехода погибшего аргентинского футболиста Эмилиано Салы из "Нанта", тело которого было извлечено из обломков самолета и опознано 7 февраля. Ранее французский клуб потребовал за трансфер игрока 15 миллионов фунтов стерлингов.
Согласно условиям контракта, сумма за переход Салы должна быть погашена "Кардиффом" в рассрочку в течение трех лет. "Нант" настоял на выплате первого транша в размере 5 миллионов фунтов, когда игрок еще числился пропавшим без вести.
"Кардифф" прежде, чем решать финансовые вопросы, хочет узнать у французского клуба, кто организовал полет Салы, а также выяснить детали, касающиеся технической оснащенности самолета и квалификации пилота Дэвида Ибботсона.
Напомним, легкий одномоторный самолет Piper Malibu, направлявшийся из французского города Нант в столицу Уэльса Кардифф, в ночь на 22 января пропал с радаров. На борту самолета был Эмилиано и пилот Дэйв Ибботсон. Спасатели сразу же приступили к поискам, останавливая их только ночью.
Полиция острова Гернси 24 января сообщила, что поиски пропавшего самолета прекращены. Впоследствии был организован сбор средств для продолжения поисково-спасательной операции в частном порядке, средства перечислили в том числе форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе и полузащитник "Марселя" Димитри Пайет. Cумма собранных средств превысила 290 тысяч фунтов.
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