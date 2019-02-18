"Кардифф" требует от полиции провести расследование гибели Эмилиано Салы

Валлийский клуб хочет узнать у французского клуба, кто организовал полет Салы

Эмилиано Сала. Фото: AFP

"Кардифф" требует от полиции провести расследование гибели Эмилиано Салы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/aab/219/5c6aab21931ab.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/aab/219/5c6aab21931ab.jpg 2019-02-18T14:55:00+02:00 Футбол Валлийский клуб хочет узнать у французского клуба, кто организовал полет Салы

Валлийский клуб "Кардифф" намерен обратиться в полицию, чтобы провести расследование перехода погибшего аргентинского футболиста Эмилиано Салы из "Нанта", тело которого было извлечено из обломков самолета и опознано 7 февраля. Ранее французский клуб потребовал за трансфер игрока 15 миллионов фунтов стерлингов.

Согласно условиям контракта, сумма за переход Салы должна быть погашена "Кардиффом" в рассрочку в течение трех лет. "Нант" настоял на выплате первого транша в размере 5 миллионов фунтов, когда игрок еще числился пропавшим без вести.

"Кардифф" прежде, чем решать финансовые вопросы, хочет узнать у французского клуба, кто организовал полет Салы, а также выяснить детали, касающиеся технической оснащенности самолета и квалификации пилота Дэвида Ибботсона.

Напомним, легкий одномоторный самолет Piper Malibu, направлявшийся из французского города Нант в столицу Уэльса Кардифф, в ночь на 22 января пропал с радаров. На борту самолета был Эмилиано и пилот Дэйв Ибботсон. Спасатели сразу же приступили к поискам, останавливая их только ночью.

Полиция острова Гернси 24 января сообщила, что поиски пропавшего самолета прекращены. Впоследствии был организован сбор средств для продолжения поисково-спасательной операции в частном порядке, средства перечислили в том числе форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе и полузащитник "Марселя" Димитри Пайет. Cумма собранных средств превысила 290 тысяч фунтов.

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