Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
27,16
30,6
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Кардифф" требует от полиции провести расследование гибели Эмилиано Салы

Сегодня, 14:55

Валлийский клуб хочет узнать у французского клуба, кто организовал полет Салы

Эмилиано Сала
Эмилиано Сала. Фото: AFP
"Кардифф" требует от полиции провести расследование гибели Эмилиано Салы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/aab/219/5c6aab21931ab.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/aab/219/5c6aab21931ab.jpg Футбол Валлийский клуб хочет узнать у французского клуба, кто организовал полет Салы

Валлийский клуб "Кардифф" намерен обратиться в полицию, чтобы провести расследование перехода погибшего аргентинского футболиста Эмилиано Салы из "Нанта", тело которого было извлечено из обломков самолета и опознано 7 февраля. Ранее французский клуб потребовал за трансфер игрока 15 миллионов фунтов стерлингов.

Согласно условиям контракта, сумма за переход Салы должна быть погашена "Кардиффом" в рассрочку в течение трех лет. "Нант" настоял на выплате первого транша в размере 5 миллионов фунтов, когда игрок еще числился пропавшим без вести.

"Кардифф" прежде, чем решать финансовые вопросы, хочет узнать у французского клуба, кто организовал полет Салы, а также выяснить детали, касающиеся технической оснащенности самолета и квалификации пилота Дэвида Ибботсона.

Напомним, легкий одномоторный самолет Piper Malibu, направлявшийся из французского города Нант в столицу Уэльса Кардифф, в ночь на 22 января пропал с радаров. На борту самолета был Эмилиано и пилот Дэйв Ибботсон. Спасатели сразу же приступили к поискам, останавливая их только ночью.

Полиция острова Гернси 24 января сообщила, что поиски пропавшего самолета прекращены. Впоследствии был организован сбор средств для продолжения поисково-спасательной операции в частном порядке, средства перечислили в том числе форвард "ПСЖ" Килиан Мбаппе и полузащитник "Марселя" Димитри Пайет. Cумма собранных средств превысила 290 тысяч фунтов.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег футбол, Нант, кардифф, Эмилиано Сала

Вы сейчас просматриваете новость " "Кардифф" требует от полиции провести расследование гибели Эмилиано Салы". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Sportbox

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В родном городе Эмилиано Салы простились с погибшим футболистом

Вчера, 10:21

Помимо родственников, друзей и поклонников на похороны прибыл главный тренер "Кардиффа"

Бразильская волейболистка призналась, что встречалась с погибшим футболистом Салой

12 февраля, 18:55

Девушка Эмилиано Салы раскрыла свою личность после его гибели

Матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы начнутся с минуты молчания

12 февраля, 11:44

Футболисты почтут память погибшего в авиакатастрофе Эмилиано Салу

Стала известна причина смерти пропавшего футболиста Эмилиано Салы

11 февраля, 19:49

Самолет с футболистом на борту потерпел крушение над Ла-Маншем

В память о погибшем футболисте Сале фанаты выкупили все билеты на ближайший матч "Нанта"

10 февраля, 13:21

Болельщики "Нанта" выкупили все билеты на матч с "Нимом". Тикеты продавались по акционной цене в 9 евро – под таким номером играл Сала

В Англии арестовали фанатов, изображавших самолет: все из-за погибшего футболиста Салы

10 февраля, 09:35

Два болельщика "Саутгемптона" на трибунах изображали самолет, провоцируя фанатов "Кардифф Сити"

Чего не хватает в организме если тянет на сладкое

Украину ждут кардинальные изменения - астролог Влад Росс

Как любовница Януковича жила в Киеве: опубликованы фото и видео

Вакарчук: моя цель - третья революция

РФ вскоре получит суперпартию гробов: мрачный прогноз блогера

Басков не узнал подросшего сына, которого не видел более 10 лет

Путин сдался: отдаст часть России, чтобы ослабить санкции

Патриоты Украины устроили смелую акцию в оккупированном Донецке

Китай пал, на очереди РФ. США отправили в нокаут экономику КНР

Украинцев пересадят на иранские автомобили
Загрузка...

Фаны "Айнтрахта" в Украине выучили слова "голубцы" и "маршрутка"

Сегодня, 10:02

"Орлы" полюбили ничьи: у "Айнтрахта" четвертый подряд "мир" в Бундеслиге, в четверг – ответка против "Шахтера"

Ветераны "Шахтера" и "Динамо" – о старте в еврокубках: "Такой "физики" у нас в феврале не видел 6-7 лет"

Сегодня, 09:01

Подсевший Марлос, уверенный Коваленко и не совсем виноватый Бойко: как Виктор Грачев и Вадим Евтушенко оценивают шансы украинских грандов в ЛЕ

Зинченко помог "МанСити" выйти в четвертьфинал Кубка Англии

16 февраля, 21:50

Украинец отыграл весь матч против "Ньюпорт Каунти"

Матчи всех украинских клубов на сборах: расписание и результаты

16 февраля, 18:38

Все поединки клубов украинской Премьер-лиги на зимних сборах: от "Шахтера" до "Арсенала"

Криштиану Роналду повторил свою серию 5-летней давности: "гол+пас" в трех играх подряд

16 февраля, 10:24

Португальский форвард "Ювентуса" отметился и голом, и результативной передачей в третьем матче подряд

Топ-5: страшно красивые знаменитости (фото)

В сети скандал из-за победителей Нацотбора на Евровидение 2019

Таисия Повалий сделала откровенно признание о своем браке