"Кардиффу" грозит трансферный запрет за отказ платить за погибшего футболиста

Валлийский клуб отказывается выплачивать "Нанту" шесть миллионов за Салу, погибшего в авиакатастрофе

Эмилиано Сала / Фото: AFP

ФИФА может наложить на "Кардифф" запрет на приобретение игроков на три ближайших трансферных окна. Данные санкции будут применены к клубу из Уэльса в том случае, если в течение 45 дней он не выплатит французскому "Нанту" 6 миллионов евро за переход аргентинского нападающего Эмилиано Салы, погибшего в январе этого года.

"Кардифф" настаивал на том, что необходимые для завершения сделки условия не были выполнены французской стороной, а Сала не был зарегистрирован в качестве игрока АПЛ, но в ФИФА решили не принимать во внимание эти аргументы.

Ранее стало известно, что Эмилиано Сала отравился угарным газом перед крушением самолета. Аргентинец умирал в страшных муках – объявлены выводы по расследованию авиационной трагедии.

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28-летний Сала в январе этого года перешел из "Нанта" в "Кардифф" за 15 миллионов фунтов. По пути из Франции в Великобританию он разбился в авиакатастрофе на частном самолете. Вместе с Салой погиб пилот Дэвид Ибботсон. Тело футболиста было обнаружено на дне Ла-Манша 3 февраля. Тело Ибботсона не найдено до сих пор.

Как сообщалось ранее, отец погибшего в авиакатастрофе Эмилиано Салы не перенес утраты и скончался спустя три месяца. Орасио Сала умер от инфаркта в своем доме в городе Прогресо аргентинской провинции Санта-Фе.

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