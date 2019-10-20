Карьера Руни в MLS завершилась разгромным поражением

Уэйн Руни / Фото: AFP

Знаменитый английский нападающий Уэйн Руни провел последний матч за "Ди Си Юнайтед". Команда 33-летнего форварда в матче плей-офф Североамериканской футбольной лиге (MLS) уступил "Торонто" с разгромным счетом 1:5 и покинул турнир. Основное время матча завершилось со счетом 1:1, а в дополнительное время "Ди Си Юнайтед" пропустил четыре гола.

Таким образом, сезон для Руни и компании завершен, а зимой англичанин покинет команду в статусе свободного агента. С января 2020 года Уэйн Руни будет выступать за "Дерби Каунти" в роли играющего тренера. Контракт 33-летнего игрока рассчитан на срок 1,5 года с возможностью продления еще на один.

Смотрите, как Уэйн Руни забивал в английской Премьер-лиге

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Руни является воспитанником "Эвертона". За основную команду "ирисок" он выступал с 2002 по 2004 год, после чего перешел в "Манчестер Юнайтед". В стане "красных дьяволов" выиграл Лигу чемпионов и Лигу Европы, стал пятикратным чемпионом Англии и лучшим бомбардиром в истории клуба. Летом 2017 года Руни вернулся в "Эвертон", подписав двухлетний контракт. В прошедшем сезоне нападающий провел 40 игр в составе ливерпульского клуба и забил 11 мячей. В активе Руни 119 матчей и 53 гола за сборную Англии, цвета которой он защищал с 2003 по 2016 год.

Ранее мы писали, что звезду сборной Англии "словили" в ночном клубе в обнимку со стриптизершами. Тем не менее, Руни не сильно прятался от камер.

Кстати, сегодня бывшая команда Руни "Манчестер Юнайтед" встретится с самым принципиальным соперником в Англии "Ливерпулем". Где смотреть матч "МЮ" – "Ливерпуль" мы писали в отдельном материале.

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