"Карлики" класса люкс: сборная Украины сыграет в стране самых богатых людей Европы

Сегодня украинцы встретятся с Люксембургом во втором туре квалификации Евро-2020

За матчем в Люксембурге можно следить из окон соседних домов. Фото: Twitter

"Карлики" класса люкс: сборная Украины сыграет в стране самых богатых людей Европы Дмитрий Литвинов //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/889/138/5c98891383699.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/889/138/5c98891383699.jpg 2019-03-25T09:54:00+02:00 Футбол Сегодня украинцы встретятся с Люксембургом во втором туре квалификации Евро-2020

Подавляющее большинство украинских болельщиков уготовило сборной Люксембурга роль аутсайдера в группе отбора на Евро-2020, куда представители герцогства попали вместе с командами Украины, Литвы, Сербии и действующими победителями континентального первенства сборной Португалии. Ход мысли при этом абсолютно понятен – уж если этих-то не обыгрывать, то на что вообще можно претендовать. Вот только проблема в том, что команда Люксембурга исторически не совсем типичный "карлик". Отдельного и большого материала заслуживает эпопея команды в Кубке Европы-1964. Тогда Люксембург в 1/8 финала выбил Голландию, а затем лишь в переигровке, третьем матче дуэли, уступил датчанам путь в полуфинал.

Однако даже без учета дел давно минувших дней в последние годы Люксембург стабильно либо близок к тому, чтобы подложить свинью фаворитам, либо делает это. Чего стоит только ничья на выезде против сборной Франции в отборе к ЧМ-2018, который галлы в итоге триумфально выиграли. А ведь Люксембург тогда мог и вовсе победить, но хавбек команды Жерсон Родригес попал в стойку ворот Льориса.

Против соседей же Украины из Беларуси команда Люксембурга в том же отборе набрала и вовсе 4 очка. Белорусы уже вволю натерпелись в играх против Люксембурга, с которым жребий их регулярно сводит – в 12 матчах у аутсайдеров 2 победы и 4 ничьих.

Более того, первый в истории отбор, когда соседи взяли 6 очков против Люксембурга, случился лишь в прошлом году, когда соперники схлестнулись в Лиге наций. И сыграй Люксембург чуть удачливее в этих матчах, именно он вышел бы в Лигу С, ведь команда оставила позади себя и Сан-Марино, и Молдову.

ПОЧЕМУ ОНИ КРУЧЕ ОСТАЛЬНЫХ "МАЛЫШЕЙ"

Прежде всего – банальная математика. Да, 590 тысяч населения - это сопоставимо с численностью населения пары районов Киева, но позади, скажем, Исландия, которая не так давно играла в четвертьфинале чемпионата Европы и опережала сборную Украины в отборе на чемпионат мира-2018. Потому выбор кадров для сборной у Люксембурга есть.

Плюс в силу географического расположения – Люксембург граничит с Бельгией, Германией и Францией – местные футболисты вполне на виду у скаутов клубов соседних стран. И проблем с тем, чтобы развивать таланты, тут нет – было бы желание. И сейчас есть все предпосылки для того, чтобы в Люксембурге начался футбольный бум.

Почему? Помимо последних успехов сборной, местный гранд "Дюделанж" в этом сезоне пробился в групповую стадию Лиги Европы, высадив по пути польскую "Легию" и румынский "Клуж". Да и на групповом этапе дома команда не проиграла "Бетису", минимально уступила "Милану", а на выезде и вовсе выигрывала у итальянцев за 25 минут до конца встречи. Это наверняка вдохновило множество мальчишек по всему герцогству.

КОГО СТОИТ ЗНАТЬ: ТИЛЛИ И ЖОАКИМ

Впрочем, главные таланты сборной выступают не за "Дюделанж". Речь прежде всего о братьях-полузащитниках Венсане и Оливье Тиллях. Оливье до прошлого лета играл за местный "Прогресс", в дуэлях с "Уфой" в Лиге Европы впечатлил представителей российского клуба – и сейчас выступает уже за "Уфу". Стоит сказать, что "Прогресс" от "Уфы" вылетел, но до того обыграл азербайджанскую "Габалу" и венгерский "Гонвед".

Впрочем, в Люксембурге считают, что Венсан Тилль еще талантливее старшего брата. И как минимум одно незаурядное достижение у него уже есть. В сентябре 2016 года Венсан стал первым игроком 2000 года рождения, который вышел в стартовом составе команды топ-5 еврочемпионатов. Речь идет о французском "Метце", не АПЛ или Серия А, но уровень все же достаточно серьезный. А еще до того, в марте-2016, Тилль стал самым молодым игроком в истории сборной.

Тогда говорили о том, что на игрока обратила внимание даже сама "Бавария". Однако пока Тилль пошел на понижение: в этом сезоне "Метц" отдал его в аренду в "По", выступающий в третьем дивизионе Франции. Там люксембуржец забил уже 9 голов и явно получит шанс проявить себя по возвращении в "Метц".

В защите лидером команды является Максим Шано, играющий в "Нью-Йорк Сити", где успел пересечься с великим Давидом Вильей. Шано, поигравший и в бельгийском "Беерсхоте", на хорошем счету в MLS, забивает по 2-3 гола каждый год, и оставлять его свободным при стандартах себе дороже.

В атаке же главной действующей фигурой уже не один год является Орельен Жоаким. На его счету 15 голов за сборную, до национального рекорда – один мяч. Забивал таким командам, как Бельгия, Франция и Россия. Сам футболист скромно говорит, что он немного похож на Ибрагимовича, только играет на более низком уровне.

ВО ЧТО ОНИ ИГРАЮТ: СМЕЛОСТЬ И 4-4-2

"Наш игровой менталитет поменялся. Мы не хотим обороняться и ждать шанса. Хотим идти только вперед. Только наша смелость сделала сегодняшний результат", – говорил после победы над белорусами в отборе к ЧМ-2018 тренер команды Люк Хольц.

Откровенно отсиживаться у своих ворот Люксембург позволяет себе разве что в матчах с командами калибра Франции, да и то с нюансами, как было в отборе на тот же ЧМ. Потому достаточно часто команда играет по схеме 4-4-2, где вторая четверка может трансформироваться в 1-2-1. Большое внимание тренер уделяет стандартам. Из 11 голов в Лиге наций команда 3 забила после розыгрыша угловых. В этом Люксембург напоминает ту же Исландию, которая даже ауты смогла сделать грозным оружием в атаке. А еще Хольц старается оградить команду от журналистов, по ходу игр 2018-го в Лиге наций он в какой-то момент даже ввел запрет на интервью по ходу сборов.

Начал Люксембург отбор Евро-2020 с победы над Литвой, 2:1. Легко с этими парнями точно не будет.

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ О ЛЮКСЕМБУРГЕ

О футболе...

Несмотря на весь подъем люксембургского футбола, в рядах сборной есть и люди, которые соответствуют клише про футболистов-любителей. Скажем, хавбек Матиаш Яниш, выступающий в местном чемпионате за "Дюфферданж", окончил вуз со специальностью аудитор.

У братьев Тиллей почти не было шансов не стать футболистами. Ведь их родители в свое время выступали за мужскую и женскую сборные Люксембурга.



До ничьей с Люксембургом в отборе к ЧМ-2018 году сборная Франции последний раз не побеждала этого соперника еще до начала Первой мировой войны.

О герцогстве...

Люксембург – единственное оставшееся в мире герцогство. Нынешний Великий герцог Анри вступил на престол в 2000-м.

По данным 2016 года, по размеру ВВП на душу населения Люксембург - вторая среди самых богатых стран мира, уступая лишь Катару. Когда ВВП на душу населения – более 94 тысяч долларов, то успехи в футболе могут быть не так и важны.

Половина работающих в Люксембурге людей приезжают на работу из соседних стран: 78 тыс. – из Франции и по 39 тыс. - из Бельгии и Германии.

Местные жители невероятно активны на выборах, явка порой превышает 90%. Украине и в этом плане есть чему позавидовать.

Именно в Люксембурге расположена деревня Шенген, возле которой был подписан исторический договор, согласно которому понятие "граница" в рамках ЕС начало терять свой прежний смысл.

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АВТОР: Дмитрий Литвинов Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.