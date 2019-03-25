"Карлики" после Роналду: онлайн матча Люксембург – Украина

Текстовый онлайн поединка отборочного турнира чемпионата Европы с яркими фото из Люксембурга и видеоповторами голов

Сборная Украины трижды уже обыгрывала Люксембург. Фото: AFP

"Карлики" после Роналду: онлайн матча Люксембург – Украина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/885/7c0/5c98857c04595.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/885/7c0/5c98857c04595.png 2019-03-25T09:44:00+02:00 Футбол Текстовый онлайн поединка отборочного турнира чемпионата Европы с яркими фото из Люксембурга и видеоповторами голов

В понедельник, 25 марта, на стадионе "Жози Бартель" в городе Люксембург с населением 115 тысяч человек сборная Украины проведет второй матч отбора Евро-2020 против местной сборной Люксембурга. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

Несмотря на то что в рейтинге ФИФА сборная Украины занимает 30-е место, а Люксембург пребывает на 87-й строчке, к этому поединку именно "карликовая" сборная подошла лидером нашей отборочной группы. Все благодаря волевой победе команды Люка Хольца в родных стенах над Литвой со счетом 2:1.

Обзор последнего матча Люксембурга

Впрочем, и сборная Украины находится на эмоциональном подъеме после того, как сумела на выезде выстоять против действующих чемпионов Европы португальцев и их лидера Криштиану Роналду.

Обзор последнего матча Украины

Другое дело, удастся ли главному тренеру нашей сборной Андрею Шевченко вернуть своих подопечных с небес на землю после ничьей с фаворитом группы. Как оказалось, в сборной Украины не знают ни единого футбольного клуба из Люксембурга, более того - перепутали его с Лихтенштейном.

Что говорят букмекеры о матче Люксембург – Украина

Букмекеры называют сборную Украины ровно таким же фаворитом в матче с Люксембургом, каким они считали... Португалию в пятничном поединке с командой Андрея Шевченко. Коэффициент на победу украинцев составляет 1.40, на ничью – 4.50, на победу Люксембурга – 9.00. Тремя днями ранее, по оценкам букмекеров, мы были абсолютно таким же аутсайдером, каким сейчас видят нашего соперника. Исходя из котировок, вероятность сегодняшней победы Украины на стадионе "Жози Бартель" оценивается в 68 процентов, ничьей – в 21 процент, нашего поражения – в 11 процентов.

Шевченко остался без Кравца

Травмы. Из-за повреждений сборной Украины в матче с Люксембургом не помогут игроки группы атаки – полузащитник Марлос и нападающий Кравец. Еще ранее выбыл Коваленко. Также, напомним, в этом сезоне из-за серьезной травмы сборной Украины не помощник Андрей Ярмоленко.

Предыдущие встречи. До сих пор Украина и Люксембург встречались трижды. Каждый из этих матчей украинцы выиграли со счетом 3:0. То есть суммарно мы ведем 9:0. На поле сегодняшней встречи забивал Люксембургу и нынешний наставник украинской сборной Андрей Шевченко. Это было 13 лет назад.

2006 Люксембург – Украина – 0:3

Воронин, 55, Шевченко, 83, Калиниченко, 84. Товарищеский матч

2014 Люксембург – Украина – 0:3

Ярмоленко, 33, 53, 56. Отборочный матч ЧЕ

2015 Украина – Люксембург – 3:0

Кравец, 49, Гармаш, 57, Коноплянка, 86. Отборочный матч ЧЕ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко:



"Наша задача – оптимально подойти к игре в плане физической формы. В Португалии игроки группы атаки выполнили много работы, поэтому мы должны оценить их состояние. Нам нужна победа – вот вам план на игру. Мы должны показать хороший футбол, быть агрессивными и опасными"

Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц:

"Нам надо крепко держаться на ногах, потому что в понедельник мы будем играть с противником, который отличается от обыгранной нами ранее Литвы. Уверен, Украина, Сербия и Португалия будут бороться за первые два места в группе. Но Люксембург может быть тем, кто решит судьбу первых мест. Мы, как и Литва, можем отобрать очки у кого-то из тройки фаворитов, и это может стоить сопернику путевки на Евро-2020"

Турнирное положение в группе В

Как сообщалось ранее, на фартовый Люксембург Украина выйдет с нефартовым арбитром.

Также сообщалось, что Караваев не рискнул обменяться футболками с Роналду.

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