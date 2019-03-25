Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Сделать стартовой
26,96
30,47
УКР
Главная Больше  Новости спорта Больше  Новости футбола

"Карлики" после Роналду: онлайн матча Люксембург – Украина

Сегодня, 09:44

Текстовый онлайн поединка отборочного турнира чемпионата Европы с яркими фото из Люксембурга и видеоповторами голов

Сборная Украины трижды уже обыгрывала Люксембург
Сборная Украины трижды уже обыгрывала Люксембург. Фото: AFP
"Карлики" после Роналду: онлайн матча Люксембург – Украина //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/885/7c0/5c98857c04595.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/885/7c0/5c98857c04595.png Футбол Текстовый онлайн поединка отборочного турнира чемпионата Европы с яркими фото из Люксембурга и видеоповторами голов

В понедельник, 25 марта, на стадионе "Жози Бартель" в городе Люксембург с населением 115 тысяч человек сборная Украины проведет второй матч отбора Евро-2020 против местной сборной Люксембурга. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

Несмотря на то что в рейтинге ФИФА сборная Украины занимает 30-е место, а Люксембург пребывает на 87-й строчке, к этому поединку именно "карликовая" сборная подошла лидером нашей отборочной группы. Все благодаря волевой победе команды Люка Хольца в родных стенах над Литвой со счетом 2:1.

Обзор последнего матча Люксембурга

Впрочем, и сборная Украины находится на эмоциональном подъеме после того, как сумела на выезде выстоять против действующих чемпионов Европы португальцев и их лидера Криштиану Роналду.

Обзор последнего матча Украины

Другое дело, удастся ли главному тренеру нашей сборной Андрею Шевченко вернуть своих подопечных с небес на землю после ничьей с фаворитом группы. Как оказалось, в сборной Украины не знают ни единого футбольного клуба из Люксембурга, более того - перепутали его с Лихтенштейном.

Что говорят букмекеры о матче Люксембург – Украина

Букмекеры называют сборную Украины ровно таким же фаворитом в матче с Люксембургом, каким они считали... Португалию в пятничном поединке с командой Андрея Шевченко. Коэффициент на победу украинцев составляет 1.40, на ничью – 4.50, на победу Люксембурга – 9.00. Тремя днями ранее, по оценкам букмекеров, мы были абсолютно таким же аутсайдером, каким сейчас видят нашего соперника. Исходя из котировок, вероятность сегодняшней победы Украины на стадионе "Жози Бартель" оценивается в 68 процентов, ничьей – в 21 процент, нашего поражения – в 11 процентов.

Шевченко остался без Кравца

Травмы. Из-за повреждений сборной Украины в матче с Люксембургом не помогут игроки группы атаки – полузащитник Марлос и нападающий Кравец. Еще ранее выбыл Коваленко. Также, напомним, в этом сезоне из-за серьезной травмы сборной Украины не помощник Андрей Ярмоленко.

Предыдущие встречи. До сих пор Украина и Люксембург встречались трижды. Каждый из этих матчей украинцы выиграли со счетом 3:0. То есть суммарно мы ведем 9:0. На поле сегодняшней встречи забивал Люксембургу и нынешний наставник украинской сборной Андрей Шевченко. Это было 13 лет назад.

  • 2006 Люксембург – Украина – 0:3
  • Воронин, 55, Шевченко, 83, Калиниченко, 84. Товарищеский матч
  • 2014 Люксембург – Украина – 0:3
  • Ярмоленко, 33, 53, 56. Отборочный матч ЧЕ
  • 2015 Украина – Люксембург – 3:0
  • Кравец, 49, Гармаш, 57, Коноплянка, 86. Отборочный матч ЧЕ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко:

"Наша задача – оптимально подойти к игре в плане физической формы. В Португалии игроки группы атаки выполнили много работы, поэтому мы должны оценить их состояние. Нам нужна победа – вот вам план на игру. Мы должны показать хороший футбол, быть агрессивными и опасными"

Главный тренер сборной Люксембурга Люк Хольц:

"Нам надо крепко держаться на ногах, потому что в понедельник мы будем играть с противником, который отличается от обыгранной нами ранее Литвы. Уверен, Украина, Сербия и Португалия будут бороться за первые два места в группе. Но Люксембург может быть тем, кто решит судьбу первых мест. Мы, как и Литва, можем отобрать очки у кого-то из тройки фаворитов, и это может стоить сопернику путевки на Евро-2020"

Турнирное положение в группе В

Как сообщалось ранее, на фартовый Люксембург Украина выйдет с нефартовым арбитром.

Также сообщалось, что Караваев не рискнул обменяться футболками с Роналду.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram

Тег Андрей Шевченко, Сборная Украины, Евро-2020, сборная Люксембурга

Вы сейчас просматриваете новость " "Карлики" после Роналду: онлайн матча Люксембург – Украина". Другие Новости футбола смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня|Спорт

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мораеса сравнили с Ракицким: заявление президента ФФУ Павелко после матча с Португалией

23 марта, 12:40

"Он не уехал из Украины, когда началась война", – босс федерации футбола прокомментировал натурализацию бразильца

Албанцы уволили друга Шевченко за поражение от Турции

23 марта, 14:08

Экс-миланисту Кристиану Пануччи не простили неудачного старта в отборе на Евро-2020

Тупой и еще тупее: топ-5 самых глупых знаков зодиака

Бойфренд Юлии Началовой: «Мы себя обнадеживали»

Юлия Барановская разрыдалась на съемках Первого канала

Суркис не хочет увольнять тренера "Динамо" по одной причине

Украинский никому не нужен? Скандальное заявление на росТВ

В коротенькой юбке: Оксана Марченко похвасталась стройными ногами

Николай Тищенко откровенно о жизни с молодой женой

Дочь Оли Поляковой опубликовала взрослое фото в душе

Столичный рынок труда: Почему киевляне не хотят работать

10 знаменитых женщин с ужасно скверным характером
Загрузка...

Списали с Андрея Шевченко: талисман Евро-2020 похож на главного тренера сборной Украины

Сегодня, 07:19

Маскота чемпионата Европы назвали Скиллзи. Впервые в истории у талисмана ЧЕ будет живая компания

Сборная России забила украинцу четыре сухих мяча в отборе Евро-2020

Вчера, 18:02

Киевлянин Дмитрий Непогодов не смог спасти Казахстан от разгрома в поединке с россиянами

Черепахи остановили матч сборной Украины: появилось видео

Вчера, 13:36

Во время матча молодежной сборной Украины против Северной Македонии на поле вылезли черепахи

Украина сыграла вничью с чемпионами Европы: Криштиану Роналду не пробил Пятова

22 марта, 23:44

Текстовый онлайн поединка отборочного турнира чемпионата Европы с яркими фото из Лиссабона и видеоповторами голов

Шевченко против чемпионов Европы: где смотреть матч Португалия – Украина

22 марта, 20:48

Список трансляций отборочного матча к Евро-2020 на стадионе "Да Луж" на ТВ и в интернете

Жизнь среди мажоров: реальная история небогатой студентки МГИМО

Лариса Голубкина: "Миронов был патологически влюблен в Фатееву"

Сергей Шнуров назвал виновницу развода Ксении Собчак и Виторгана