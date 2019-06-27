"Карлики" в еврокубках: время почтальонов, педиатров и X-Factor с Полтавой

Представление участников предварительных раундов Лиги чемпионов и Лиги Европы

Студенты из Уэльса пробились в Лигу Европы. Фото: Instagram

На этой неделе стартовал новый еврокубковый сезон: во вторник проснулась Лига чемпионов, в четверг глаза откроет Лига Европы. Но так, вполглаза. Это пока даже не первый, а лишь предварительный раунд квалификации обоих еврокубков. Здесь собрались гранды, но маленьких стран. С весьма экзотическими для большого футбола персонажами.

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ЛИГА ЧЕМПИОНОВ

ДУБИНКИ ГИБРАЛТАРА. Клуб "Линкольн Ред Импс" (Гибралтар) был основан в 1976 году на базе полицейской команды "Синие дубинки". А сейчас имеет прозвище "красные черти", один из которых изображен на их эмблеме. До сих пор за них играет немало правоохранителей и пожарных. В 2016-м гибралтарцы шокировали футбольную общественность, обыграв "Селтик" в дебютном матче Брендана Роджерса (1:0). Тогда победный гол забил Ли Кашаро, который как раз таки работает в полиции. Правда, в ответке шотландцы взяли реванш – 3:0. Специфическая работа у защитника "красных чертей" Джозефа Чиполины — он служит тюремным надзирателем. Говорят, парень очень суровый.



ПЕРЕД МИЛАНОМ "МИЛАН". "Ферроникели" (Косово) позавчера дебютировали в еврокубках матчем против "Линкольн Ред Импс" (1:0). Их домашний стадион назван в честь Рекшепа Рекшепи, бывшего капитана команды, который воевал против сербов за Освободительную армию Косово и был убит в феврале 1999 года. Недавно клуб анонсировал проведение в Косово товарищеского матча с "Миланом".



А, ХУЛИ? Во второй паре встречались чемпион Сан-Марино "Тре Пенне" со светотехником Алексом Гасперони и чемпион Андорры "Санта Колома", за которую заявлены педиатр Виктор Родригес и почтальон Хули Санчес. 0:1 - гол забил Хавьер Камочу, начинавший год в чемпионате Новой Зеландии... Завтра состоится финал между "Ферроникели" и "Санта Коломой", победитель проходит в следующий раунд отбора ЛЧ.



НАШИ. А уже на следующем этапе в бой вступят немало украинцев. В составе эстонского "Нымме Калью" выступает воспитанник "Карпат" Андрей Маркович. А с апреля исполняет обязанности главного тренера еще один наш соотечественник Игорь Кожуховский. Их ждут встречи с македонской "Шкендией". "Ференцварош" Игоря Харатина и Александра Зубкова под руководством Сергея Реброва поборется з "Лудогорцем". "Слован" из Братиславы с Артемом Сухоцким в составе встретится с черногорской "Сутьеской". Марьян Швед может дебютировать за "Селтик" в противостоянии с боснийским "Сараево". Тираспольский "Шериф" с Артемом Гордиенко и, к сожалению, травмированным Андреем Близниченко встретится с грузинским "Сабуртало" вратаря Дениса Шелихова. А тренер Роман Григорчук и его "Астана" померяются силами с румынским "Клужем".

Обзор финала Лиги чемпионов-2019 "Тоттенхэм" – "Ливерпуль" – 0:2





ЛИГА ЕВРОПЫ



ПОСЛЕ ПАР. Сенсация нового сезона Лиги Европы - команда "Кардифф Метрополитан Юниверсити" (Уэльс), за которую выступают только студенты и преподаватели этого вуза. Причем многие имеют магистерские или научные степени. Тренируются дважды в неделю. В чемпионате Уэльса они заняли седьмое место, после чего выиграли плей-офф за путевку в ЛЕ. Парни не скрывают, что этот успех праздновали, нарушая режим - потребив много алкоголя в пабе отца одного из футболистов. Зарплату за игру в футбол они не получают, ими движет любовь к этому виду спорта. Их тренер, 43-летний Кристиан Эдвардс, играл за "Суонси" и "Ноттингем Форрест", а также успел дебютировать в сборной Уэльса. После окончания Кардиффского университета защитил диссертацию кандидата наук в области спортивного тренерства.

КАРАПЕТЯН И КАЛЬЯН. Против валлийских студентов сегодня выступит четвертая команда Люксембурга - "Прогрес". В конце 70-х ее громил мадридский "Реал" (с общим счетом 12:0), два года назад она выбивала из квалификации ЛЕ шотландский "Рейнджерс", а прошлым летом умудрилась пройти "Габалу" и "Гонвед", после чего уступила "Уфе". В их составе играет очень интересный персонаж - Александр Карапетян. Армянин, который родился в Тбилиси, а когда ему было 11 лет, его семья эмигрировала в Германию. Последние шесть лет он играет в Люксембурге за разные команды, стабильно забивает голы, благодаря чему начал вызываться в сборную Армении и забил 4 гола в 7 матчах в ее составе. Параллельно занимается бизнесом. Владеет кальянной, где после матчей собирается вместе с партнерами по команде и болельщиками, а еще - реализует билеты на матчи "Прогреса".



Х-ВЫХОД. Год назад "Ла Фиорита" в качестве чемпиона Сан-Марино играла матч предварительного раунда квалификации ЛЧ против "Линкольн Ред Импс". В заявку "Ла Фиориты" включили 38-летнюю звезду ТВ, ведущего итальянского X-Factor Алессандро Каттелана. В юности он совсем немного выступал в Серии Д, потом периодически поигрывал на любительском уровне, но не более. Тем не менее популярному телеведущему ради хайпа позволили дебютировать в Лиге чемпионов, когда он вышел на замену на последней минуте матча. После признался: "Это было мечтой". Зато команда стала популярнее в Италии. Кстати, тогда "Ла Фиорита" победила – 2:0, но вылетела в следующем раунде. Интересно, что мог в том матче также принять участие и журналист Sky Алессандро Альчиато, но в последний момент его попадание в заявку заблокировал президент местной Федерации футбола, решив, что ситуация начинает пахнуть абсурдом... Президент "Ла Фиориты" приглашал в команду и легендарного олимпийца Усейна Болта, но получил отказ. Большинство игроков команды имеют вторую профессию. К примеру, полузащитник Данило Ринальди и форвард Адольфо Хирш работают мебельщиками. Сегодня они играют против андоррской "Энгордани" в ЛЕ.



ИЗ ПОЛТАВЫ. За "Приштину" (Косово) сейчас играет легенда "Ворсклы" Арменд Даллку. После 11 лет в Полтаве он вернулся в родной город и команду, в которой начинал. Тогда вместе с ним к "Приштине" присоединились еще двое экс-"ворсклян" - Дебатик Цурри и Ахмед Янузи. Цурри карьеру уже завершил, а Янузи этим летом снова возвращается в "Приштину" после короткого выступления за "Лапи". Даллку же - капитан и лидер команды. Сегодня их ждет матч с гибралтарским "Сент-Джозефом", который тренирует бывший полузащитник "Барселоны" Эстебан Виго, выигравший в составе "блаугранас" в 70-80-х чемпионство Испании, три Копа дель Рей и два Кубка обладателя кубков.



ЛЮБИМЦЫ РЕБРОВА. В конце 90-х "Барри Таун" (Уэльс) два сезона кряду встречался в квалификации ЛЧ с киевским "Динамо" Валерия Лобановского, и дважды украинская команда не оставляла им шансов (0:2 и 0:4, 0:8 и 1:2). Кстати, именно с тех 8:0 и покера Сергея Реброва начался путь киевлян к легендарному полуфиналу ЛЧ 1998-99.



ПРОБЛЕМЫ С IQ. Скромный "Клифтонвилл" (Северная Ирландия) несколько месяцев назад обрел скандальную известность, когда его футболиста Джея Доннели приговорили к нескольким месяцам тюрьмы за распространение фотографии, на которой он занимается сексом с 16-летней девушкой. Это фото было сделано в 2016-м, и Джей "хвастался" им в WhatsApp перед другом и десятью партнерами по команде, после чего оно стало достоянием общественности в соцсетях. Девушку затравили в школе, а судебная психологическая экспертиза признала, что сам футболист неспособен обучаться и имеет низкий IQ. Клуб тут же разорвал с ним контракт.

ДЗАККАРДО в САН-МАРИНО. "Тре Фиори" (Сан-Марино) - интереснейшая команда. С бухгалтером Альдо Симончини за позицию вратаря конкурирует 45-летний Миккеле Чекколи. В защите "пылит" 37-летний Кристан Дзаккардо, чемпион мира-2006. Есть 40-летний опорник Маноло Пестрин и 35-летний кубинец Жоэль Апезтегия с опытом игры в Молдове. Такая вот сборная мира, и сегодня она сыграет с фарерским "Клаксвиком".

Обзор финала Лиги Европы "Челси" – "Арсенал" – 4:1

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