Карло Анчелотти заставляет игроков "Наполи" кушать авокадо и шоколад

Главный тренер "Наполи" Карло Анчелотти смягчил условия тренировок по сравнению с режимом при прежнем тренере Маурицио Сарри, руководившем командой три года.

Анчелотти отменил предматчевые сборы, разрешив футболистам оставаться дома с семьями. При этом он потребовал, чтобы на базе игроки завтракали и обедали вместе.

В рацион тренер добавил больше сухофруктов, авокадо и шоколада. Кроме того, Анчелотти ввел посещение сауны после утренних тренировок, чтобы избавиться от токсинов и расслабить мышцы, сообщает Corriere dello Sport.

Анчелотти возглавил "Наполи" в мае 2018 года. После 12 туров команда занимает в Серии А второе место.

Анчелотти ранее возглавлял "Милан", туринский "Ювентус", лондонский "Челси", французский "ПСЖ", мадридский "Реал", а его последним местом работы была мюнхенская "Бавария", которая отправила специалиста в отставку в сентябре прошлого года.

Ранее мы рассказывали, что "Золотой мяч" впервые за 10 лет получит не Лионель Месси или Криштиану Роналду. Основная борьба за награду развернется между чемпионами мира Рафаэлем Вараном и Килианом Мбаппе, а также хорватом Лукой Модричем, который завоевал "серебро" чемпионата мира 2018 года.