Карлос Тевес рассказал о главных различиях Роналду и Месси

Годы обсуждается футбольными экспертами и болельщиками тема о том, кто лучший игрок, Криштиану Роналду или Лионель Месси. И хотя окончательный ответ вряд ли мы когда-нибудь узнаем, потому что всегда найдутся весомые аргументы у каждой стороны, аргентинская легенда Карлос Тевес рассказал о ключевом различим между португальцем и аргентинцем. Тевес играл с обоими. С Роналду он защищал цвета "Манчестер Юнайтед", а с Месси многие годы играл в аргентинской сборной.

"Я никогда не видел Месси в спортзале. Я никогда не видел, чтобы он делал какие-то упражнения с мячом или тренировал дриблинг. У него все получается естественно. За исключением пенальти, исполнение которых он тренировал в начале своей карьеры. Роналду всегда после тренировки еще тренировался в спортзале. Это была одержимость. Быть лучшим во всем. Кроме того, он всегда приходил на работу раньше", – рассказал Тевес об их совместной практике в "Юнайтед".

"Когда тренировка начиналась в девять, а я приходил в восемь, Роналду уже был там. Даже когда я пришел в 7:30, он был там. Я сам себя спросил: "Как я могу избавиться от этого персонажа?" Поэтому однажды приехал в шесть, но он снова был там, хотя и немного сонливый", – цитирует Тевеса портал goal.com.