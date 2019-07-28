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Карма Суперкубка: проиграв "Динамо", тренер "Шахтера" Каштру повторил судьбу Фонсеки и Луческу

28 июля, 23:46

Новый наставник "горняков" начал на своем посту так же неудачно, как и оба его предшественника

Луиш Каштру
Луиш Каштру. Фото: Официальный сайт ФК "Шахтер"

Новый тренер "Шахтера" Луиш Каштру проиграл свой первый официальный матч у руля "горняков". В матче за Суперкубок Украины в Одессе "горняки", ведя по ходу поединка, уступили "Динамо" Александра Хацкевича со счетом 1:2, пропустив два мяча за три минуты в концовке встречи. У киевлян отличились Бурда, продавивший при подаче углового Мораеса, и Гармаш. Теперь счет по выигрышам Суперкубка в противостоянии киевлян и "горняков" стал равным – 8:8. Мы вели онлайн матча "Динамо" – "Шахтер" на сайте Segodnya.ua.

Что интересно, Дениса Гармаша еще до того, как он забил, уже собирался заменить Сергей Сидорчук, ожидавший остановки игры у бровки. Однако перед уходом с поля Денис успел забить гол, который принес "Динамо" первый трофей в новом футбольном сезоне.

Стоит отметить, что тренеров "Шахтера" продолжает преследовать карма Суперкубка. Свой первый Суперкубок Украины у руля дончан в свое время, в 2004-м, проиграл Мирча Луческу. То же самое произошло в 2016-м с Паулу Фонсекой, также успупившему "Динамо" в своей первой суперкубковой игре во главе "горняков". И вот эту серию продлил Луиш Каштру.

Обзор матча Динамо – Шахтер за Суперкубок-2019

  • "Динамо" – "Шахтер" – 2:1
  • Голы: Бурда, 80, Гармаш, 83 – Алан Патрик, 45+2
  • "Динамо": Бойко – Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко – Шепелев, Гармаш, Буяльский – Караваев (Де Пена, 68), Вербич (Цитаишвили, 74) – Беседин.
  • "Шахтер": Пятов – Болбат, Кривцов, Хочолава, Исмаили – Степаненко – Соломон (Тете, 66), Марлос, Алан Патрик (Дентиньо, 87), Тайсон – Мораес.
  • Предупреждения: Буяльский, Кадар – Хочолава.

Как сообщалось ранее, в "Динамо" рассказали о самом неуправляемом игроке. По словам Кадара, с Гармашем разговаривать невозможно, потому что он "просто сам по себе и не слушает даже тренеров".

Также мы писали, что Игорь Суркис прокомментировал возможное приглашение Неймара в "Динамо". В "ПСЖ" знаменитый бразилец получает 37 миллионов евро в год, то есть больше 100 тысяч евро - в сутки.

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Тег суперкубок, Динамо Киев, Шахтер Донецк

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Сегодня|Спорт

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