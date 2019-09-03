"Карпаты" арендовали игрока бельгийского "Антверпена"

Егор Назарина / Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

Львовские "Карпаты" объявили об аренде у "Антверпена" 22-летнего украинского полузащитника Егора Назарины. Арендное соглашение рассчитано на год. Также у львовского клуба будет право выкупа игрока.

Отметим, что хавбек начинал заниматься футболом в Прилуках, после чего перебрался в академию "Динамо", а первый профессиональный контракт подписал с "Днепром", где в 2017 году и дебютировал в украинской Премьер-лиге.

В конце 2017 года подписал контракт с бельгийским "Антверпеном", в составе которого выступал до недавнего времени, однако в официальных поединках появлялся на поле крайне редко (последний раз выходил на поле в конце 2018 года).

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Также раньше вызывался в молодежную сборную Украины.

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Как сообщалось ранее, в понедельник прогремела трансферная бомба: Евгений Коноплянка стал игроком "Шахтера". Лидер сборной Украины заключил с чемпионами Украины контракт на три года. Предыдущим клубом 29-летнего футболиста был немецкий "Шальке".

Интересно, что Коноплянка уже прокомментировал свой переход в "Шахтер". "Настроение радостное, но в то же время я уставший, потому что спал всего лишь три часа. Хочется побыстрее набраться сил. Но очень счастлив! Готов добиваться успехов с новой командой", – отметил Евгений, добавив, что рад вернуться домой.

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