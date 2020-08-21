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"Карпаты" наконец-то официально вступили в ПФЛ и определились с дивизионом

21 августа, 16:36

Андрей Фоменко Андрей Фоменко

Прославленный львовский клуб будет играть во Второй лиге Украины

Сегодня львовские "Карпаты" приняли в члены Профессиональной футбольной лиги, которая занимается клубами второго и третьего по рангу дивизионов Украины. В последних числах июля стало известно, в какой лиге будут выступать "Карпаты". Тогда совладелец львовских "Карпат" Олег Смалийчук собирался заявлять команду во Вторую лигу. И вот теперь клуб прошел аттестацию и официально стал участником соревнований в группе А Второй лиги.

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В пятницу официальный сайт "Карпат" прокомментировал решение ПФЛ о своем зачислении в организацию:

"Нам было крайне важно получить это решение. Таким образом, КПФ "Карпати" сохранили шанс решить дальнейшую судьбу клуба, если удастся все-таки установить диалог с другим совладельцем. Также это дает возможность выплачивать долги. В каком именно формате будут существовать КПФ "Карпати" – в ближайшее время детально объяснит совладелец клуба Олег Смалийчук".

В начале августа "Карпаты" поменяли культовую эмблему – теперь на ней нет льва.

Смотрите, как "Карпаты" играли городское дерби со "Львовом" в Премьер-лиге:

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футбол Карпаты Львов вторая лига ПФЛ заявка
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