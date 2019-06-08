"Карпаты" остались в Премьер-лиге, выиграв западное дерби у "Волыни"

После домашних нулей львовяне, оказавшись в большинстве, сумели обыграть лучан на их поле

"Карпаты" преодолели барьер в виде "Волыни". Фото: Facebook

В Луцке состоялся ответный матч плей-офф за место в Премьер-лиге Украины на следующий сезон между "Волынью" и "Карпатами". Четырьмя днями ранее эти команды разошлись миром во Львове, не забив ни одного мяча – 0:0. В повторной встрече западноукраинского дерби удачливее оказались "Карпаты", которые под руководством своего нового главного тренера Александра Чижевского одержали победу со счетом 3:1. Таким образом именно львовской команде из этой пары плей-офф достанется пропуск в УПЛ сезона 2019/2020.

"Волынь" – "Карпаты" – 1:3

Голы: Кожанов (42) – Клец (37), Понде (83), Мирошниченко (90+6).

Кожанов (42) – Клец (37), Понде (83), Мирошниченко (90+6). "Волынь": Недилько – Симинин, Болденков, Неплях (Козьбан, 90), Цюпа – Курко, Хагназари, Бартулович (Петько, 74) – Кожанов, Климец, Волошинович (Богомаз, 86).

Недилько – Симинин, Болденков, Неплях (Козьбан, 90), Цюпа – Курко, Хагназари, Бартулович (Петько, 74) – Кожанов, Климец, Волошинович (Богомаз, 86). "Карпаты": Кучинский – Ковтун, Мегремич, Федецкий, Мирошниченко – Хонгла, Клец, Ди Франко (Бусько, 75) – Мякушко, Понде (Дебелко, 85), Гуцуляк.

Кучинский – Ковтун, Мегремич, Федецкий, Мирошниченко – Хонгла, Клец, Ди Франко (Бусько, 75) – Мякушко, Понде (Дебелко, 85), Гуцуляк. Удаление: Симинин (71, "Волынь")

Как сообщалось ранее, сельский клуб "Колос" из Киевской области пробился в футбольную Премьер-лигу. Команда из села с населением в 1,6 тысячи человек, обыграв дома "Черноморец" со счетом 2:0, сыграет в высшем дивизионе чемпионата Украины.

Напомним, днем ранее у львовян (и не только) был другой повод для радости. В их городе сборная Украины разгромила Сербию в отборе на Евро-2020 со счетом 5:0. Так крупно, как в этом поединке, балканская команда еще никогда не проигрывала.

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