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"Карпаты" отправили "Арсенал" в Первую лигу, а сами сыграют в стыковых матчах

29 мая, 18:55

Львовяне заняли 10-е место в турнирной таблице, а канониры финишировали последними

Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

Львовские "Карпаты" в 32-м туре чемпионата Украины обыграли на выезде киевский "Арсенал" со счетом 3:2, но не смогли избежать участия в стыковых матчах за право остаться в Премьер-лиге. Хозяева поля открыли счет уже на 4-й минуте встречи, но львовяне еще до перерыва не только сравняли счет, но и вышли вперед.

"Карпаты", оставшиеся накануне без тренера, удержали победу, но в параллельном матче "Олимпик" сумел не проиграть "Ворскле", а это значит, что "Карпаты" останутся на 10-м месте в турнирной таблице и сыграют с третьей командой Первой лиги в стыках.

"Арсенал" занял позднее место в турнирной таблице и автоматически вылетел в низшую лигу. Их место в элите в следующем сезоне займет победитель Первой лиги "Днепр-1".

"Арсенал" – "Карпаты" – 2:3
Голы: Ковпак (4), Авагимян (90+2) – Нестеров (18), Мякушко (20, пен), Мирошниченко (45+2)

"Арсенал": Пидкивка, Вакуленко (Кадимян, 46), Сагуткин, Башлай (Янаков, 32), Домбровский, Калитвинцев, Авагимян, Жичиков, Ориховский, Дубинчак, Ковпак (Липартия, 11).

"Карпаты": Кучинский, Мирошниченко, Гуйе, Ковтун, Онгла, Мякушко, Клец, Гуцуляк, Нестеров (Федецкий, 36), Понде, Ди Франко (Дебелко, 80).

Предупреждения: Клец (16), Онгла (44), Ориховский (47), Понде (71), Федецкий (76), Янаков(82).

Напомним, что "Шахтер" досрочно стал чемпионом Украины, а также завоевал Кубок страны. "Горняки" стали самой титулованной командой в истории Украины. (12 чемпионств, 13 Кубков, 8 Суперкубков страны) – на один больше, чем у "Динамо".

Ранее мы опубликовали интервью президента "Шахтера" программе "Великий футбол". Ринат Ахметов: "Если кто-то считает, что чемпионат Украины слабый, то пусть попробует его выиграть".

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Тег чемпионат Украины, Арсенал Киев, Карпаты Львов

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Сегодня|Спорт

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