"Карпаты" подписали контракт с нападающим "Спортинга"

Кристиан Понде проведет во Львове три года

Львовские "Карпаты" заключили контракт с центральным нападающим лиссабонского "Спортинга" Кристианом Понде. 23-летний футболист ближайшие три года проведет во Львове. Играть Кристиан в "Карпатах" будет под двадцать девятым номером.

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Кристиан Понде

Родился 26 января 1995 в Копалник-Менештури (Румыния).

В 9-летнем возрасте переехал вместе с родителями в Португалию, где начал заниматься футболом в клубе "Ольяненсе".

В 2005 году поступил в академию лиссабонского "Спортинга". В январе 2015 года дебютировал за основную команду "зелено-белых львов" в Кубке Португалии (в том сезоне его команда стала обладателем Кубка).

Выступал за вторую команду "Спортинга", а также в клубе "Спортинг Ковилья".

Вызывался в юношеские сборные Португалии (U-17, U-18, U-19). Всего за них провел 29 матчей, забил 11 голов.

Ранее мы писали, что луганская "Заря" взяла в аренду у "Спортинга" нападающего Леонардо Асеведо Руиса.

Напомним, что в день закрытия летнего трансферного окна в Украине киевский "Арсенал" внес в заявку на сезон-2018/19 19-летнего форварда туринского "Ювентуса" Массимо Го.