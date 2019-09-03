"Карпаты" пошли против ультрас, со скандалом назначив новым коучем лучшего тренера УПЛ

Болельщики львовян выступали против увольнения Чижевского и приглашения Санжара, но к ним не прислушались

Роман Санжар / Фото: Facebook

Новым главным тренером "Карпат" стал Роман Санжар. Об этом сообщает пресс-служба предпоследнего клуба украинской Премьер-лиги. Возглавлявший ранее "львов" Александр Чижевский и его штаб покинули команду. Что касается штаба Санжара, то его ассистеном будет Алексей Змиевский, а тренером по вратарям – Станислав Тищенко.

40-летний Роман Санжар известен по своей работе с "Олимпиком", а по итогам 2017 года Всеукраинское объединение тренеров признало Санжара лучшим тренером нашего чемпионата. Новый коуч "Карпат" уже приступил к работе.

Что интересно, накануне ультрас "Карпат" выступили категорически против отставки Чижевского. "Мы не видим никаких оснований для этой отставки, – заявляли ультрас в открытом письме к руководству клуба. – Команда, собранная на ходу, не имела возможности пройти полноценные сборы, доукомплектована уже по ходу чемпионата, на данный момент благодаря самоотверженному труду тренеров превратилась в боеспособную, сплоченную одной целью единицу, ее прогресс команды очевиден. Мы категорически против любых закулисных интриг, которые внес в жизнь клуба один одиозный футбольный агент, а персоне предложенной кандидатуры хотим напомнить о существовании такого понятия, как тренерская этика, и недопустимости становиться на живое место, подсиживая своего коллегу по тренерскому цеху".

Смотрите обзор августовского матча "Олимпик" – "Карпаты" (1:3)

Это уже не первая тренерская рокировка на этой неделе. Как мы писали накануне, экс-тренер киевского "Динамо" возглавил "Олимпик". Висенте Гомес подписал контракт с донецким клубом на один сезон.

Также сообщалось, что Алиев жестко проехался по "Динамо" Алексея Михайличенко. "Противно смотреть на это киевское "Динамо". Не видно ничего", – заявил Александр.

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