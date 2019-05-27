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"Карпаты" расстались с тренером за тур до финиша чемпионата: он ушел из-за проблем со здоровьем

27 мая, 18:21

Бразильский специалист подал в отставку сразу после матча с "Олимпиком"

Фабри Гонсалес
Фабри Гонсалес. Фото: Офіційний сайт ФК "Карпати"

Руководство львовских "Карпат" принято заявление об отставке бывшего главного тренера команды Фабри Гонсалеса. До завершения чемпионата Украины "зелено-белых" будет готовить исполняющий обязанности главного тренера Александр Чижевский. Сообщается, что Фабри подал в отставку сразу после матча с Олимпиком (3:3), но из-за формальных процедур клуб объявил о расставании с тренером только спустя два дня.

"Фабри решил покинуть команду из-за состояния здоровья – ему нужен медицинский уход и немного больше покоя. Нам же сейчас нужен тренер, который не только верит в то, что команда способна выполнить поставленные задачи, но и сможет спокойно оценить ситуацию и найти оптимальные решения проблемы, не прибегая к лишним эмоций и паническим атакам. Александр Чижевский прекрасно осознает положение вещей и согласился доработать до конца сезона. Мы не отчаиваемся, а сжимаем зубы и работаем", – резюмировал Ростислав Ящишин.

За тур до финиша сезона "Карпаты" занимают 10-е место в турнирной таблице (4-е – во второй шестерке). Если команда не сможет обогнать "Олимпик", опережающий их на три балла, то львовянам придется участвовать в стыковых матчах за сохранение прописки в Премьер-лиге.

Лучшие голы 31 тура чемпионата Украины:

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Тег чемпионат Украины, Карпаты Львов , Фабри Гонсалес

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Источники:

Офіційний сайт ФК "Карпати" , Сегодня|Спорт

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